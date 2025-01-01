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Simple ParentingDoona Isofix base

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  0-13 kg
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Dit is de nieuwe Doona, een verbetering t.o.v. het vorige model is de vermindering van de concentratie van ongewenste stoffen. Dankzij de wielen die je kunt uitklappen, transformeert het zitje in een soort kinderwagen die je voor kleine stukjes lopen kunt gebruiken. Het is een goed en zwaar achterwaarts gericht zitje dat te gebruiken is voor pasgeboren baby’s en kinderen tot een leeftijd van 1,5 jaar oud (tot 13 kg). Met Isofix te bevestigen in de auto, dit verhoogt de zijdelingse stabiliteit en voorkomt dat het zitje kantelt in bochten.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
0-13 kg
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in