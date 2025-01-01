Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend zitje dat volgens de i-size norm is goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 105 cm (vanaf de geboorte tot ongeveer 4 jaar oud). Het zitje maakt het mogelijk om kinderen tot hun 4e achterwaarts te vervoeren, wat de veiligheid ten goede komt (vanaf 71 cm kan het zitje ook voorwaarts gericht gebruikt worden). Het stoeltje is niet buiten de auto te gebruiken, bijvoorbeeld om je baby in te tillen. De hoogte van het harnasje kan makkelijk aangepast worden met de groei van het kind. Kan niet worden geïnstalleerd met een 3-puntsgordel.