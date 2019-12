Nieuwe Ford Mustang verzekeren?

Nieuws|De Ford Mustang spreekt al decennia tot de verbeelding van autoliefhebbers, maar de auto is nu pas voor het eerst officieel verkrijgbaar in Nederland. Waar kun je deze mooie bolide het beste verzekeren?

Onlangs werd het eerste exemplaar geleverd aan de trotse eigenaar. Wij zochten uit waar deze meneer zijn nieuwe auto beter wel en niet kan verzekeren.

ASR bijna 200% duurder

Met een maandpremie van €62,16 komt Aon Direct als goedkoopste uit de bus. Tweede is de Budget-polis van Univé. Die kost €63,71, maar heeft wel een eigen risico van €250. Op plaats 3 staat AllSecur met een premie van €64,07. Omdat zij de premie van de 12e maand terugstorten, zijn zij eigenlijk de goedkoopste!

Opvallend is de maandpremie van de autoverzekering binnen het ASR Voordeelpakket. De gewone variant kost €170,51 per maand en dit bedrag loopt op naar €185,12 indien je kiest voor vrije keuze van de schadehersteller. Dat is bijna 200% meer premie dan bij de goedkoopste. Ons advies is om je nieuwe Ford Mustang niet zomaar ergens te verzekeren.



Naast de premie is het verstandig om te letten op een eventueel eigen risico. Bij nieuwe auto’s is verder de nieuwwaarderegeling van belang. Maak zelf een vergelijking voor je eigen bolide op www.consumentenbond.nl/autoverzekering.



Toelichting berekening



De doorgerekende Mustang is een 2.3 EcoBoost. Uiteraard kozen we voor een allrisk dekking. Verder gingen we uit van een 50-jarige bestuurder met 15 schadevrije jaren en woonachtig te Zwolle. Het jaarlijks aantal te rijden kilometers bedraagt 20.000. De peildatum is 4-9-2015. Let op: verzekeraars stellen bij een dure bolide vaak extra beveiligingseisen.