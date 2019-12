ANWB start met eigen rijstijlverzekering

Nieuws|De ANWB is de volgende grote maatschappij die experimenteert met een rijstijlverzekering. Verzekerden die voor zo’n autoverzekering kiezen, kunnen met veilig rijden korting krijgen op de premie. Je laat je autoverzekeraar dan wel meekijken met je rijgedrag.

Om korting te kunnen krijgen met de rijstijlverzekering 'Veilig rijden' houdt de ANWB je rijgedrag bij via een OBD-stick die je in je auto plugt. De data die zo geregistreerd worden, kun je aflezen in een bijbehorende app. Bij een veilige rijstijl kun je volgens ANWB maximaal 30% korting op de premie krijgen. Rijd je te vaak erg gevaarlijk? Dan loop je volgens de voorwaarden het risico dat de ANWB je verzekering beëindigt.

Ook CarKroodle (onderdeel van Aegon), Fairzekering, MyJINI en VOOROP bieden rijstijlverzekeringen die werken met een OBD-stick. Andere rijstijlverzekeraars registreren je rijstijl enkel met een app op je telefoon. Een rijstijlpolis is daarnaast niet per se voordelig, als de basispremie hoog is; vergelijk dus altijd de verschillende premies.

Privacy

De Consumentenbond volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Van belang is dat de privacy van consumenten gewaarborgd blijft en dat de verzamelde data niet wordt gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten. Of om toeslagen te berekenen wanneer zij ervoor kiezen om geen data te delen met de verzekeraar.

Wat betreft privacy vindt de Consumentenbond het belangrijk dat:

de verzekerde inzicht heeft in de opgeslagen gegevens;

de verzekerde de gegevens te allen tijden zonder opgaaf van reden onmiddellijk kan laten verwijderen;

er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is;

deze gegevens in geen enkele vorm aan derden ter beschikking worden gesteld.

Zelf vergelijken

Een rijstijlverzekering met korting voor je rijgedrag klinkt leuk, maar is niet per se goedkoper dan een 'gewone' rijverzekering. Vergelijk de premie én voorwaarden daarom altijd.

Zoek in onze autoverzekeringvergelijker welke verzekering jou de beste prijs biedt.

Lees meer over autoverzekeringen met korting voor je rijstijl. Of lees onze review van de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.