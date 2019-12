Autoverzekeraars schieten tekort in schadecommunicatie

Nieuws|De klanttevredenheid over autoverzekeraars is groot, maar bij schadebehandeling schort het nogal eens aan de communicatie. Dit blijkt uit ons recentelijke onderzoek onder ruim 3500 automobilisten, die de afgelopen 5 jaar een schade claimden bij hun verzekeraar.

Informatievoorziening

De informatievoorziening van autoverzekeraars schiet tekort. Maar liefst 43% van de geënquêteerden werd na een schadeclaim niet geïnformeerd over een mogelijke premiestijging door het verlies van no-claimkortingen, Ruim een kwart niet over een terugval in schadevrije jaren. Verzekeraars moeten hier veel duidelijker over zijn.

Hoe scoort jouw autoverzekeraar op tevredenheid?

In het panelonderzoek scoort ZLM het hoogste op klanttevredenheid. Bekijk de klanttevredenheidsscore van jouw autoverzekeraar.

