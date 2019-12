Bonus-malussysteem onnodig ingewikkeld

Via het bonus-malussysteem bouw je als autoverzekerde elk verzekeringsjaar in principe premiekorting op zolang je niet claimt. De Consumentenbond ontvangt echter veel klachten over jaarlijkse premieverhogingen door onduidelijke redenen. De vraag is wat dan nog de toegevoegde waarde is van het bonus-malussysteem. De Consumentenbond vindt het systeem bovendien onnodig ingewikkeld en onlogisch. Voor de terugval op de ladder maakt het bijvoorbeeld niet uit of je €100 of €10.000 claimt en ook niet of je deels of volledig schuldig bent aan een schade.

Nieuwe regels

Vanaf volgend jaar is de terugval in schadevrije jaren hetzelfde bij autoverzekeraars en in de meeste gevallen 5 jaar. Nu kan dit nog per verzekeraar verschillen. Sommige verzekeraars hanteren nu nog een lange ladder, waardoor je ook meer jaren opbouwt. Bij 15 schadevrije jaren of meer val je straks altijd terug na 10 jaar, wat onrechtvaardig voelt als je al tientallen jaren schadevrij rijdt. De terugval is bij veel verzekeraars nu nog gunstiger.

Gevolgen bonus-malus

Sommige autoverzekeraars passen hun bonus-malusladder aan als gevolg van de uniforme regels voor schadevrije jaren. Volgens onderzoeksbureau MoneyView zijn de nieuwe regels voor 64% van de huidige allriskverzekeringen een verslechtering van de voorwaarden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijken de gevolgen voor de terugval in no-claimkorting vooralsnog beperkt te zijn. Autoverzekeraars hebben hun ladders én kortingen al aangepast op de nieuwe situatie (zodat verzekerden er niet of nauwelijks op achteruit gaan), gaan dit nog doen of zijn er nog niet uit. Of een wijziging nadelig uitpakt of juist niet, ligt aan je schadevrije jaren, positie op de ladder en het aantal claims. Check wat er voor jou verandert met onze tips.

Premieverhoging?

Is de premie van jouw autoverzekering ook gestegen? Laat het ons weten door te stemmen in de poll.

Lees het volledige artikel (pdf) over de bonus-malusladders in de Consumentengids van september.