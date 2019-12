Nieuws|Autopolissen afsluiten bij Crisper is verleden tijd: de ASR-dochter is niet meer.

Op de website is het een treurige boel. Je gegevens invullen voor een voordelige premie kan nog wel, maar daarna loop je spaak met de tekst ‘Het spijt ons heel erg!’. Tot 1 december is de website nog in de lucht, na die datum is het einde oefening voor de kleine, online-autoverzekeraar.

Volgens een woordvoerder van ASR - waar Crisper onderdeel van is - ligt dit niet aan teveel claims of te weinig polissen die werden afgesloten. Volgens hem levert het merk met de zo’n 3000 klanten meer kosten dan baten op. Conclusie: Crisper trok dus te weinig klanten of was te laag geprijsd.

Klant verdeeld

Huidige Crisper-verzekerden worden verdeeld over de ASR-merken Budgio en Ditzo. De paar honderd verzekerden mét een aanvullende dekking (rechtsbijstand) gaan naar Ditzo; de overige paar duizend automobilisten naar Budgio.

Wie daar geen trek in heeft, staat het vrij elders zijn heil te zoeken. Volgens ASR blijven de premies voorlopig ongewijzigd, tegen de voorwaarden van de ‘nieuwe’ autopolissen. Klanten worden deze maand geïnformeerd.

Andere autoverzekering?

