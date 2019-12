Ditzo VergelijkersBonus: review

Conclusie

De VergelijkersBonus van Ditzo lijkt een interessante kortingsregeling, maar in de praktijk kan het uiteindelijke voordeel toch tegenvallen. Uit een kleine steekproef die we hebben uitgevoerd blijkt dat gebruik maken van autoverzekeringvergelijkers nog altijd loont. Natuurlijk is het wel slim om bij het vergelijken rekening te houden met de tijdelijke premiekorting die Ditzo biedt. Maar door deze korting alleen op de eigen website aan te bieden, maakt de verzekeraar het vergelijken van autoverzekeringen niet transparanter.

€100 retour

De hoogte van de VergelijkersBonus is afhankelijk van de gekozen hoofddekking. Bij een WA en een Beperkt cascoverzekering krijg je na het eerste verzekeringsjaar 20% van de jaarpremie terug tot een maximumbedrag van €100. Sluit je een Allrisk autoverzekering af bij Ditzo, dan krijg je een vast bedrag van €100.

Tot 5 mei 2015

De VergelijkersBonus ontvang je als je tussen 5 maart en 5 mei 2015 een autoverzekering afsluit bij Ditzo. De verzekeraar biedt geen mogelijkheid om de eigen verzekeringen met andere verzekeraars te vergelijken. Daarvoor moet je dus toch terecht bij vergelijkingssites.

Goede deal?

We namen de proef op de som en vergeleken voor 3 willekeurige auto's met verschillende leeftijden, de premieresultaten van Ditzo (inclusief de Vergelijkersbonus) en de premieresultaten uit onze Autoverzekeringvergelijker (peildatum 30 maart 2015):

1. Ford Focus uit 2000

We gingen op zoek naar een voordelige WA-verzekering. We zijn hierbij uitgegaan van een bestuurder die slechts 2 schadevrije jaren heeft en tussen de 10.000 en 21.000 kilometer per jaar rijdt.

Via de autoverzekeringvergelijker komt AllSecur als voordeligste uit de bus met een maandpremie van €23,44. Omdat AllSecur ook een kortingsactie heeft lopen (12e maand gratis) komt de nettopremie uit op €21,49 per maand. De premie van Ditzo is met €25,90 (€32,37 zonder VergelijkersBonus) een stuk duurder.

2. Toyota Aygo uit 2007

We zochten de voordeligste beperkt-cascoverzekering. Voor deze casus zijn we uitgegaan van 12 schadevrije jaren en weer 10.000-12.000 te rijden kilometers per jaar.

Ook voor deze casus legt Ditzo het met de VergelijkersBonus af tegen concurrenten: AllSecur vraagt een premie van €9,60 per maand maar daar gaat nog een korting (12e maand gratis) vanaf. Als we dat meerekenen wordt de netto premie slechts €8,80. Ditzo is een de helft duurder met een maandpremie van €13,76. Daarbij is al rekening gehouden met de VergelijkersBonus. Verzekeruzelf.nl heeft een vergelijkbare premie van €12,45 (plus €1,25 betaalkosten) per maand.

3. Citroën C4 uit 2013

We zochten een All-risk-verzekering. De fictieve bestuurder heeft 20 schadevrije jaren en rijdt zo'n 20.000-25.000 kilometer per jaar.

De goedkoopste autoverzekering via de autoverzekeringvergelijker is die van Hema: €26,14 per maand. Daarna volgen Inshared met een maandpremie van €29,58 en ANWB: €30,89. De premie van Ditzo is zonder VergelijkersBonus: €40,21 en met VergelijkersBonus van €100 (gedeeld door 12 maanden) komt die uit op €31,88. Vergeleken met andere verzekeraars springt Ditzo er dus niet bijzonder voordelig uit.

Bellen

Het is niet duidelijk of Ditzo op de eigen website meteen met het beste bod komt. Waarschijnlijk niet, want wie niet tevreden is over de getoonde premie, kan zijn telefoonnummer achterlaten. Ditzo belt je dan terug met een beter bod. Zo maakt Ditzo het goed vergelijken van autoverzekeringen wel een stuk ondoorzichtiger.

Kleine lettertjes

De VergelijkersBonus is een eenmalig korting die alleen over de hoofdverzekering en dus bijvoorbeeld niet over een inzittendenverzekering.

Ook AllSecur heeft een vergelijkbare regeling, waarbij je na 1 jaar een maand premie teruggestort krijgt. Bij AllSecur is het contract overigens wel dagelijks opzegbaar. Tussentijds overstappen is dus mogelijk, maar dan vervalt wel je recht op de premieteruggave na 12 maanden.



Wat is de Ditzo VergelijkersBonus?



Wie tussen 5 maart en 5 mei 2015 autoverzekering afsluit bij Ditzo, krijgt na afloop van het eerste contractjaar een deel van de betaalde premie teruggestort.

Kortingsregeling:

WA-verzekering en WA-beperkt casco:

Een teruggave van 20% van de jaarpremie (alleen van de hoofdverzekering) tot een bedrag van maximaal €100.

All-risk-verzekering:

Een teruggave van €100.

De korting geldt alleen voor de hoofdverzekering (en dus niet voor inzittendenverzekering). Om de korting uitgekeerd te krijgen, moeten de premie-incasso's over de eerste 12 maanden succesvol verlopen zijn.

Contractstermijn van 1 jaar

Om in aanmerking te komen voor de VergelijkersBonus sluit je een autoverzekering af voor 1 jaar. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Geld automatisch teruggestort

Het bedrag wordt automatisch gestort op de rekening waar de premies ook van afgeschreven zijn.

