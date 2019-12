Daling autodiefstal

Uit de cijfers van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat het aantal autodiefstallen in 2016 met 9% daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft te maken met steeds betere anti-diefstalsystemen en meer auto’s die (sneller) worden teruggevonden.

Let op beveiligingseisen

Met een beperkt casco autoverzekering is schade aan de auto door diefstal gedekt. Voor de diefstal zelf ben je aangewezen op je volledig cascoverzekering (allrisk). De vergoeding heeft geen gevolgen voor je no-claimkorting, maar let daarbij wel op de beveiligingseisen van je verzekeraar.

Heb je een auto van 4 tot 7 jaar oud, dan is het standaard alarmsysteem mogelijk verouderd. In deze categorie nam vorig jaar het aantal diefstallen toe met 8%. Je kunt dan overwegen een moderner anti-diefstalsysteem te (laten) monteren.

Diefstal uit auto

Een casco autoverzekering dekt diefstal van ingebouwde apparatuur, zoals navigatie, maar bagage niet. Dit valt soms onder je inboedelverzekering. Voor dure spullen zijn soms specifieke verzekeringen af te sluiten, zoals een golfverzekering.

Eerder deze maand deed het financieel klachtenloket Kifid uitspraak over dekking bij diefstal van golfuitrusting van €2000 uit de kofferbak van een auto. De schadeclaim was door golfverzekeraar Europeesche Verzekeringen afgewezen, omdat op de achterbank van buitenaf zichtbaar een doos met de golftas lag. Het Kifid oordeelde dat de voorwaarden onvoldoende duidelijk waren om de uitkering hierom te weigeren. Het was immers denkbaar dat de golftas in de auto leeg was en de eigenaar de golfuitrusting had meegenomen.

Opvallende kleine lettertjes

