Forse premiestijgingen bij Promovendum

Nieuws|Promovendum verhoogde de afgelopen weken de premies voor zijn autoverzekeringen. Wij kregen meldingen over verhogingen van 30% tot maar liefst 78%. Klanten werden maar een week of 2 voor de ingangsdatum ingelicht.

Volgens Promovendum is nog niet eerder een premieverhoging doorgevoerd en zijn de prijzen nog steeds concurrerend. ‘Binnen onze autoportefeuille ontstond een scheefgroei qua premiehoogte tussen klanten die al langere tijd bij ons verzekerd waren en nieuwe klanten’.

Bij een premieverhoging of andere nadelige wijziging mag je een verzekering per direct opzeggen. Doe dit wel binnen 30 dagen na bericht over de wijziging. Al betaalde premie krijg je terug.

Welkomstkorting van 20% vervalt

Bij overstap naar Promovendum krijg je als hoger opgeleide een eenmalige korting van 20% op je huidige autopremie. Dat betekent niet dat die premie het meest voordelig is ten opzichte van andere polissen. Bovendien is het voordeel na een prijsverhoging mogelijk verdwenen en kun je maar eens per 3 jaar deelnemen aan de kortingsactie. Vergelijk verzekeringen daarom regelmatig, vooral autoverzekeraars wijzigen hun prijzen vaak tussentijds.

Promovendum en National Academic

Door de focus op het opleidingsniveau van automobilisten zijn Intermediair Promovendum en zijn verzekeraar National Academic een vreemde eend in de bijt . De aanbieders verstrekken hun gegevens niet aan online vergelijkers. De autoverzekeringen staan daarom niet in onze Vergelijker Autoverzekeringen. Ook zijn ze geen lid van het Verbond van Verzekeraars. Ze hoeven zich dus niet te houden aan de (gedrags)regels die de meeste verzekeraars onderling hebben afgesproken.

