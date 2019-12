Veel autoverzekeraars helpen niet bij lekke band

Voor hulp bij autopech heb je verschillende opties. Soms krijg je hulp via je autodealer. Je kunt de service ook afnemen bij een pechhulpdienst of als aanvullende dekking bij je auto- of reisverzekering. De helft van de autoverzekeringen biedt alleen hulp bij een lekke band of een lege accu.

Geen pechhulp bij lekke band

Bij 45% van de aanvullende pechhulpverzekeringen is hulp bij een lekke band niet gedekt. Een losse pechhulpservice, zoals via de ANWB of Route Mobiel, dekt dit wel. Verzekeraars Autoweek en Verzekeruzelf.nl bieden alleen pechhulp bij 1 lekke autoband, niet bij meerdere lekke banden ineens.

ASR, Centraal Beheer, Ditzo, FBTO en Interpolis en bieden pechhulp bij een lekke band. Interpolis stelt wel de voorwaarde dat de APK van je auto geldig is. Aegon beperkt de hulpverlening tot 7 keer per jaar met een maximum van 5 keer in de eigen woonplaats. Bij Univé geldt 1 keer per verzekeringsjaar. Heb je bijvoorbeeld in één verzekeringsjaar én een lekke band én een lege accu, dan helpen ze beide keren. Heb je twee keer in hetzelfde verzekeringsjaar een lekke band en hulp nodig. Dan regelt Univé dat de 2e keer ook, maar betaal je zelf voor de hulp.

Lege accu

Je kunt tijdens je reis ook autopech hebben door een lege accu. In deze situatie is pechhulp ook niet vanzelfsprekend. Slechts de helft van de aanvullende pechhulpverzekeringen biedt dan hulp.

ASR, Centraal Beheer, Ditzo, FBTO en Interpolis bieden pechhulp bij een lege accu en bij verkeerd tanken. Aegon beperkt de hulpverlening tot 3 keer per jaar waarbij je naar de dichtstbijzijnde laadpaal wordt gebracht of als dat niet mogelijk is, in overleg met de alarmcentrale naar een andere plek. Univé beperkt de dekking tot 1 keer per jaar net als bij pechhulp bij een lekke band.

Verkeerd tanken

Bij ongeveer twee derde van de autoverzekeraars krijg je ook pechhulp als je per ongeluk een verkeerde brandstof tankt. Ze slepen je auto dan naar een garage. Er is geen vergoeding voor de kosten van het leegpompen van de tank.

Aegon, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis bieden pechhulp bij verkeerd tanken. Bij ASR hoeft je voor hulpverlening in deze situatie geen aanvullende verzekering af te sluiten. Univé beperkt de dekking tot 1 keer per jaar, net als bij een lekke band of lege accu.

Dit moet je doen als je verkeerd hebt getankt

Centraal Beheer en FBTO passen voorwaarden aan

Achmea meldt ons dat de pechhulp bij een lege accu en verkeerd tanken momenteel niet in de voorwaarden staat, maar dat het in de praktijk wel gebeurt. Centraal Beheer en FBTO passen het momenteel aan in de voorwaarden.

Bron: MoneyView/Consumentenbond

