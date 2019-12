Hond bevrijd; Wie betaalt de schade?

Nieuws|Ieder jaar gebeurt het weer. Eigenaren die hun hond op snikhete dagen achterlaten in een afgesloten auto. De politie heeft laten weten dat dit een legitieme reden is om de autoruit in te slaan. Maar wie vergoedt deze schade? De Consumentenbond zocht het uit.

Vooropgesteld: het is uiterst onverstandig je hond (of erger: kind) achter te laten in de auto als het buiten erg warm is. Levensgevaarlijk zelfs, omdat de temperatuur binnen al binnen enkele minuten tot enorme hoogte stijgt. Niet doen dus, ook niet met het raam op een kier.

Ingrijpen

De politie van Houten heeft dezelfde mening en liet via Twitter weten eerst een ruit in te slaan en pas dan op zoek te gaan naar de eigenaar. Ook omstanders mogen op deze manier ingrijpen, liet de politie in een aanvullende reactie weten.

Je zou zeggen dat de hondeneigenaar opdraait voor de schade, ontstaan door het inslaan van de ruit. Niets blijkt minder waar. Bij een beperkt of volledig casco verzekerde auto, neemt de autoverzekeraar dit voor haar rekening. Sterker, omdat het een ruitschade betreft gaat de claim zelfs niet ten koste van je bonus-maluskorting en schadevrije jaren. Als de eigenaar echt vervelend wil doen, kan hij ook aangifte doen wegens vandalisme.

Getuigen

Volgens het Verbond van Verzekeraars komt dat laatste maar heel weinig voor en zegeviert het gezonde verstand. Wel adviseert de brancheorganisatie aan omstanders om eerst goed te checken of je de eigenaar niet ergens ziet, alvorens een raampje in te slaan. Is deze niet in de buurt, zorg dan dat er getuigen zijn, want anders zou je kunnen worden aangehouden voor poging tot inbraak.