Klachten overgang Allsecur naar Allianz Direct

Onbereikbaarheid

Autoverzekeraar AllSecur gaat na 11 jaar verder onder de naam Allianz Direct. Bestaande klanten gaan dit najaar over. Door de extra drukte is de klantenservice van Allianz Direct soms slecht bereikbaar. Klanten klagen dat ze geen schade kunnen doorgeven of antwoord krijgen op vragen.

Allianz laat weten dat er momenteel inderdaad pieken in de wachttijden zijn. Maar dat de bereikbaarheid inmiddels al is verbeterd. Bij Allianz Direct staan mobiel en digitaal voorop. Klanten kunnen online een product afsluiten. De snelste manier voor verzekerden om Allianz Direct te bereiken is via de chatfunctie op de website.

Gezinsautokorting

De verzekeringsvoorwaarden zijn volgens Allianz maar minimaal gewijzigd. De gezinskorting (tweedegezinsautoregeling) wordt voorlopig niet meer aangeboden bij polissen van nieuwe verzekerden. Bestaande verzekerden behouden hun eventuele gezinskorting bij meerdere auto's, mits de auto's op hetzelfde adres staan.

De korting is wel afhankelijk van de dekking:

2,5% bij WA-dekking

5% bij WA+ beperkt casco

10% bij WA + volledig casco (allrisk)

Wijzigingen kunnen dus effect hebben op de gezinskorting. ‘Bij een deel van onze klanten is gezinskorting komen te vervallen door een wijziging in adres of is de hoogte van de korting veranderd door een dekkingsaanpassing. Daar zijn deze klanten over geïnformeerd per e-mail', aldus Allianz.

