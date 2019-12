Lagere uitkering inzittendenverzekering zonder autogordel

Nieuws|Zit je als passagier in een auto en draag je geen autogordel? Dan krijg je na een ongeval soms niets of maar deels vergoed. Dat blijkt uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Moneyview.

Verschillen in uitkering

In de auto ben je verplicht om een gordel dragen. Doe je dit niet, dan krijg je via de schade-inzittendenverzekering (SIV) een lagere uitkering. Bij de meeste autoverzekeringen kun je zo’n inzittendenverzekering afsluiten.

Het verschilt per verzekeraar of je géén of een lagere uitkering ontvangt:

De meeste autoverzekeraars (59%) verlagen de uitkering van de inzittendenverzekering met 25%.

SNS en nowGo verlagen het bedrag met 30%.

ABN AMRO, Bovag en FBTO keren niets uit als een inzittende geen autogordel om heeft.

Uitzonderingen op draagplicht

Kun je geen gordel dragen door een lichamelijke beperking? Vraag dan een ontheffing aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Voor oude auto's (1971 of ouder) waar geen gordels inzitten, geldt ook een uitzondering.

