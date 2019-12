Minder schade tijdens jaarwisseling

Vorig jaar bedroeg de particuliere schade nog circa 15 miljoen euro. Dat blijkt uit eerste cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Hiernaast zullen medische kosten nog een aanzienlijk deel van de schadelast vormen. Veel schade is te wijten aan brandstichting, vernieling en zwaar illegaal vuurwerk. Door de stevige wind tijdens Oud en Nieuw was er meer schade door omvallend vuurwerk.

Autobranden

Verzekeraars blijven bezorgd over de hoeveelheid autobranden. Dit jaar waren er tijdens de jaarwisseling zo’n 200 autobranden. In de regio Utrecht waren dat er ruim voor die tijd al bijna 30. Tijdens de jaarwisseling hoefde de brandweer wel minder vaak uit te rukken dan vorig jaar en nam het aantal incidenten tegen hulpverleners af.

Autoschade door brand is gedekt met een beperkt- of volledigcasco autoverzekering. Let wel: is er opzet in het spel, dan verlies je bij bij het claimen van brandschade bij sommige verzekeraars premiekorting en schadevrije jaren na een claim.

Eerste schatting

De schade kan nog hoger zijn. Vorig jaar werd de schade vlak na Oud en Nieuw op 13 miljoen euro geschat, maar de uiteindelijke schade bleek circa 15 miljoen euro te zijn. Rondom de jaarwisseling 2015/2016 werd de schade geraamd op 11 miljoen euro, maar moest worden bijgesteld naar 14 miljoen euro. Volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars komt dit door late schademeldingen.

Een overzicht van de particuliere schadelast de afgelopen jaarwisselingen:

2012/2013 12,9 miljoen euro

2013/2014 12,9 miljoen euro

2014/2015 12,5 miljoen euro

2015/2016 14,0 miljoen euro

2016/2017 15,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)

2017/2018 10-12 miljoen euro (eerste prognose)

Bron: Verbond van Verzekeraars

Meer lezen