Minister wil in gesprek over schadevrije jaren

Nieuws|Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat met de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars om tafel over schadevrije jaren. De Consumentenbond wil schadevrije jaren automatisch toekennen aan alle regelmatige bestuurders van één auto. Verzekeraars zien dit niet zitten.

De Consumentenbond pleit al jaren voor de ‘dubbele opbouw’ van schadevrije jaren. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dit momenteel mogelijk bij een enkele verzekeraar. Het gaat hierbij om een pakketpolis en een specifieke situatie. Aan het opbouwen van dubbele schadevrije jaren in het algemeen, kleven volgens de verzekeraars te veel nadelen. Hoekstra wil overleggen (Word-document) met de verschillende partijen over een mogelijke oplossing.

Eind 2019 stelde D66 over dit onderwerp Kamervragen aan minister Hoekstra van Financiën. Die had het beeld dat naast de verzekeringsnemer ook geregistreerde regelmatige bestuurders óók schadevrije jaren opbouwen, maar moest dat na vragen door de Consumentenbond bijstellen.

Schadevrije jaren

Het aantal schadevrije jaren bepaalt voor een groot deel je premie voor je autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren, hoe minder premie je betaalt. Alleen de verzekeringsnemer (degene die de verzekeringspolis afsluit en op de polis staat) bouwt schadevrije jaren op. Partners of kinderen die evenveel gebruikmaken van de auto niet, waardoor ze geen premiekorting krijgen als ze zelf een autoverzekering afsluiten.

Meer lezen: