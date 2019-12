Nieuwe regeling schadevrije jaren autoverzekering nog onbekend

Nieuws|Vanaf dit jaar stellen alle autoverzekeraars het aantal schadevrije jaren op dezelfde manier vast. Uit een consumentenpeiling blijkt dat er veel onwetendheid is over de nieuwe regeling.

Schade kost 5 schadevrije jaren

De Consumentenbond vroeg in een online poll of consumenten op de hoogte zijn van de nieuwe regeling voor de telling van schadevrije jaren. Dat aantal jaren is van grote invloed op de premie van de autoverzekering. Ieder jaar dat je schadevrij rijdt, krijg je er nu standaard 1 schadevrij jaar bijgeteld. Voor iedere schade die je in een jaar bij je verzekeraar claimt of schade rijdt, gaan er voortaan vaak 5 schadevrije jaren verloren.

Consumenten niet op de hoogte

Ongeveer 200 consumenten vulden de poll in via de website.

Bijna twee derde gaf aan niet op de hoogte te zijn van de nieuwe regels.

1 op de 5 deelnemers gaf aan er wel iets over gelezen te hebben, maar dat de informatie niet was blijven hangen.

Nog bijna een vijfde was beter op de hoogte. Een deel van hen kreeg daarover informatie van de verzekeraar en de anderen was het uit zichzelf opgevallen.

Premie en nieuwe regels

Bijna de helft van de deelnemers gaf aan wel meer te willen weten over de nieuwe regeling. Daarom vroegen we in een twitterpoll wat verzekerden denken dat dit betekent voor de hoogte van hun premie. De poll werd meer dan 550 keer ingevuld. Bijna de helft van de deelnemers verwacht dat de regeling negatief zal uitpakken voor de premiehoogte. Slechts 6% van de deelnemers denkt dat de regels gunstig uit zullen pakken voor de premie, de rest (46%) heeft geen idee.

Of de nieuwe telling van de schadevrije jaren positief of negatief uitpakt voor de premie, hangt af van bij welke verzekeraar je zit en hoeveel schadevrije jaren je al hebt opgebouwd.

Afschaffing systeem

Ook al is de telling van schadevrije jaren nu gelijk, de bonus-malusladders en de bijbehorende kortingspercentages blijven verschillen per verzekeraar. Hierdoor blijft het voor consumenten onnodig ingewikkeld, zeker als je de verschillen mee wilt wegen bij het vergelijken van autoverzekeringen. De Consumentenbond pleit dan ook al jaren voor verbetering of afschaffing van het systeem.