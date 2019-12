Ohra ‘Stapt Uit’ jongerenpolis

Nieuws|Ohra geeft de pilot Stap In, gericht op jonge autorijders, geen vervolg. ‘Het was een interessante propositie, maar we hebben geleerd dat er, naast jongeren, veel meer doelgroepen zijn waar een rijgedragpolis interessant voor is’, zo laat de verzekeraar weten.

Ohra startte in maart vorig jaar als eerste grote verzekeraar een proef om met behulp van een kastje rijgedrag van klanten te meten. Hoewel de uitkomsten volgens Ohra positief waren, is de verzekeraar inmiddels ingehaald door concurrenten als AllSecur, ANWB, Generali en Kroodle. Kleinere aanbieders als Fairzekering en Whoosz waren al eerder begonnen met het belonen van goed rijgedrag met een premiekorting.

Optimalisatie

Wanneer Ohra alsnog met een rijstijpolis op de markt komt, is nog onduidelijk. ‘We zijn nu in het proces van optimalisatie en gaan pas de markt op als het product in onze ogen het beste is voor onze klanten’, aldus woordvoerster Anneloes Geldermans.



Bron: Ohra