Wat is onna-onna Serious Assist?

Autoverzekeraar onna-onna komt vanaf 23 juli voortaan zelf voorrijden bij serieuze ongevallen. Niet om te slepen of te repareren, maar om assistentie te verlenen aan de onfortuinlijke verzekerde.

Daar waar het sleepbedrijf zich vooral bekommert om de auto, richt onna-onna Serious Assist zich op de inzittenden van de auto. De geboden assistentie hangt af van de situatie en behoefte op dat moment.

De geboden hulp kan bestaan uit:

Een droge zitplaats bieden als het regent;

Helpen met invullen van het schadeformulier;

Het maken van foto's ter plaatse;

Het verder op gang helpen van de schadeafhandeling;

Opvangen, geruststellen;

Familie, school, opvang of werk informeren;

Je persoonlijke spullen in veiligheid brengen;

Een lift geven naar huis, ziekenhuis of een andere bestemming.

In de praktijk zal moeten blijken welke werkzaamheden nog meer nuttig zijn en welke juist niet. Of een ongeval serieus genoeg is om te komen voorrijden, bepaalt onna-onna samen met de verzekerde.

Hoe werkt het?

Ben je betrokken bij een ongeval, dan bel je met 020-8203650. Of je gebruikt de speciale app die beschikbaar is voor op de smartphone. onna-onna zegt binnen 30 minuten ter plaatse te kunnen zijn. Hiervoor werken ze samen met A.A.S. Autoschade, een schadeherstelbedrijf met vestigingen door het hele land. Er rijden in totaal 20 onna-onna auto's rond.

Kosten

Iedereen met een onna-onna autoverzekering mag kosteloos gebruik maken van Serious Assist. Het maakt niet uit of je een allrisk, WA plus of alleen een WA dekking hebt. Het gebruik maken van Serious Assist is ook niet van invloed op je opgebouwde korting.

Onna-onna Serious Assist: review

Op 12 juli 2012 introduceerde autoverzekeraar onna-onna in Madurodam een nieuwe dienst: Serious Assist. De service is bedoeld voor mensen met een onna-onna autoverzekering die betrokken zijn bij een ongeval. De Consumentenbond was bij de lancering aanwezig en beoordeelde of de nieuwe dienst het de moeite waard maakt een autoverzekering af te sluiten bij onna-onna.

Alleen bij serieuze ongevallen

onna-onna bepaalt in overleg met haar klanten of het nodig is om te komen voorrijden. Of een ongeval serieus genoeg is, hangt niet alleen af van de zwaarte van het ongeval af, maar ook van de persoon zelf.

De gevolgen van een ongeval zijn vaak groot. onna-onna zegt er te willen zijn voor haar klanten op dit cruciale moment. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. De assistent ter plaatse controleert ook met een schuin oog of de tegenpartij niet nét iets gehaaider is bij het invullen van het schadeformulier en hij zorgt voor goed bewijsmateriaal in de vorm van foto's.

Conclusie

De verzekeraar heeft zelf ook belang bij een goede schadeafwikkeling. Maar ook voor de verzekerde zijn er voordelen. Wij vinden de Serious Assist een sympathiek idee en een nuttige aanvulling op de autoverzekering. De gevolgen van een ongeval zijn vaak groot. Mensen zijn op dat moment vaak in de war, vergeten zaken of maken fouten. Professionele ondersteuning is dan prettig, maar het blijft mensenwerk. In de praktijk zal moeten blijken of de schadeherstellers van A.A.S. Autoschade - zij voeren de service uit - ook hun sociale vaardigheden op orde hebben.

Voordelen

Minder kans op fouten, bijvoorbeeld een verkeerd ingevuld schadeformulier;

Snellere schadeafwikkeling;

De service is beschikbaar ongeacht de gekozen dekking;

Geen bijkomende kosten.

Nadelen

Niet beschikbaar in het buitenland en op de Waddeneilanden;

De vrij lange maximale aanrijdtijd van 30 minuten.

Achtergrond

onna-onna bestaat sinds 2008 en richt zich volledig op vrouwen, hoewel ook mannen er terecht kunnen. De verzekeraar onderscheidde zich eerder van andere autoverzekeringen door het standaard aanbieden van pechhulp bij alle dekkingen en door haar handtasdekking. Sinds vorig jaar is Aegon mede-eigenaar van onna-onna.