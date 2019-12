Partner ook schadevrij

De Consumentenbond vindt dat autoverzekeraars ook schadevrije jaren moeten toekennen aan andere regelmatige bestuurders van een auto (vaak de partner). De meeste verzekeraars weigeren dat, maar ANWB/Unigarant, De Nederlanden van Nu en Generali zijn nu bereid voor één auto ook schadevrije jaren toe te kennen aan levenspartners als regelmatige bestuurder. Het registratiesysteem (Roy data) moet hier nog wel op worden aangepast, dus het kan nog niet.

Beperking

ABN Amro, ASR, Ditzo, Turien & Co, Univé en United Insurance willen het toekennen van schadevrije jaren aan andere regelmatige bestuurders alleen collectief regelen. Volgens het verbond van Verzekeraars kan dat juridisch niet omdat je alleen met de verzekeringsnemer een contract afsluit, maar mogen verzekeraars dit wél op eigen houtje doen. ‘Wij realiseren ons dat dit een beperking is van het huidige systeem. Zeker nu er een trend gaande is van bezit naar gebruik’, geeft het verbond toe. Maar: ‘Zijn we te soepel in de regeling dan vervalt de waarde van schadevrije jaren als risico indicator en daarmee de basis voor het verstrekken van korting op basis van schadevrije jaren’, aldus woordvoerder Rudi Buis.

Kies voor de klant

De Consumentenbond stelt dat het Verbond van Verzekeraars zich verschuilt achter de wet, om modernisering van polissen tegen te houden. ‘Verzekeraars moeten ophouden met de fixatie op concurrenten en collegaverzekeraars. Denk zelf na en kies voor je klant’, vindt campagneleider Ben Schellekens. De Consumentenbond gaat met het verbond in gesprek over het ‘dubbel’ toekennen van schadevrije jaren.

