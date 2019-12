Praatpaal ANWB verdwijnt per 1 juli 2017

Mobiele telefoon

Om pechhulp in te kunnen roepen, moet je voortaan altijd een opgeladen telefoon met beltegoed of internetverbinding bij je hebben. We raden je aan om standaard een powerbank of auto-oplader in je auto te hebben, zodat je je telefoon kunt opladen als dat nodig is.

Pechhulpdienst bellen

Zorg daarnaast dat je het nummer van de ANWB Alarmcentrale 088 - 269 28 88 in je telefoon hebt opgeslagen of download de gratis Wegenwacht-app. Voordeel van de app is dat je via 1 klik in contact staat met ANWB, die weet dan ook meteen waar je exact staat. Natuurlijk kun je ook een andere pechhulpdienst inschakelen.

Veiligheidstips

Heb je pech in het verkeer? Volg deze veiligheidstips van de ANWB:

Zet je auto altijd zo ver mogelijk naar rechts, liefst in de berm.

Draai de wielen naar rechts.

Zet de alarmlichten aan.

Laat alle inzittenden aan de rechterzijde uitstappen.

Blijf achter de vangrail of in de berm wachten op pechhulp.

Steek nooit de snelweg over, want dat is levensgevaarlijk!

Bron: ANWB.

