Premie verdubbeld na 1 claim op je autoverzekering

Wij deden onderzoek naar premiestijgingen en daaruit blijkt dat de premie vaak verdubbelt bij negatieve schadevrije jaren. Vooral als je geen schadevrije jaren hebt opgebouwd en zakt naar 5 negatieve schadevrije jaren.

Verdubbeling premie

Bij een terugval naar 5 negatieve schadevrije jaren zien we forse premieverhogingen bij:

Lancyr (150%)

SNS (150%)

Inshared (133%)

ANWB/Unigarant (115%)

Gelukkig zijn de verhogingen niet bij elke verzekeraar zo fors. Bij Hema is de gemiddelde premieverhoging 53%, en bij United Insurance Personenautoverzekering 64%. Bij ZLM - alleen actief in Noord-Brabant en Zeeland - zijn de verhogingen ook gematigd.

Uitschieters bij Lancyr en ANWB

Lancyr is over de hele linie het strengst bij het ontstaan van negatieve jaren. Voor een WA-polis verdrievoudigt Lancyr de premie bij een terugval van 4 naar -1 schadevrije jaren na slechts 1 claim. Zo kan de premie van €1200 per jaar stijgen naar maar liefst €4000.

Deze verhoging van 227% steekt schril af tegen de gemiddelde premieverhoging van 75%. Bij ANWB en Unigarant stijgt de premie met 180% het meest voor verzekerden die van 2 naar -3 schadevrije jaren gaan.

Kun je nog overstappen?

Als je al klant bent, word je niet uit de polis gezet puur vanwege negatieve schadevrije jaren. Maar ruim de helft van de verzekeraars accepteert een aanvraag niet als je negatieve schadevrije jaren hebt. Je zit dan 'vast' bij je huidige autoverzekeraar. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Bij zeker 5 verzekeraars kun je wel terecht.

