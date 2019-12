Schade inzittende straks makkelijker te verhalen

Nieuws|Zit je niet achter het stuur en raak je als op- of inzittende betrokken bij een ongeluk? Per 1 april 2017 kun je direct de schade regelen met de verzekeraar van het voertuig waarin of waarop je zat. Dit geldt ook als nog niet duidelijk is wie de aansprakelijke partij is.

Door de aanpassing wordt een claim vlotter en efficiënter afgehandeld, omdat je na een aanrijding meteen weet welke verzekeraar de (letsel)schade gaat behandelen.

Regeling Schuldloze Derden

De mogelijkheid om direct de verzekeraar aan te spreken van het voortuig waarin of waarop je zat, wordt geregeld via de regeling Schuldloze Derde. Deze regeling voorkomt dat een schuldloze derde de dupe wordt van een langlopende schuldvraagdiscussie tussen 2 of meer partijen. De schuldeloze derde mag zelf bepalen wie hij aanspreekt. De eerst aangesproken verzekeraar moet deze schade dan in behandeling nemen.

Voorwaarden

Voorwaarde om als op- of inzittende direct de schade te verhalen is dat het voertuig waarin of waarop je zat, verzekerd is bij een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraar. Als bestuurder geldt de regeling niet en moet je nog steeds wachten totdat er een uitspraak is over de schuldvraag.

Letselschade

Honderdduizenden Nederlanders lopen jaarlijks letselschade op door een verkeersongeval. En het duurt soms jaren voor de slachtoffers een fatsoenlijke schadevergoeding krijgen. We zetten de aandachtspunten op een rij.

Bron: Verbond van Verzekeraars

