Schorsen auto’s niet voor onbepaalde tijd

Volgens minister Blok van Veiligheid en Justitie kan een eigenaar zijn voertuig ‘buiten registratie plaatsen’, als deze permanent niet meer op de openbare weg wordt gebruikt. Je moet dan naar een demontagebedrijf. De verplichtingen, zoals de verzekeringsplicht, eindigt daarmee. Schorsen is volgens Blok alleen bedoeld als je een voertuig tijdelijk niet gebruikt.

Forse boetes

De RDW controleert periodiek of een gekentekend voertuig wel verzekerd is. Uit onderzoek van de Correspondent bleek dat autobezitters torenhoge boetes krijgen opgelegd voor onverzekerd rijden, als zij de schorsing van hun voertuig niet tijdig verlengen. Ruim 13.000 van deze boetes komen via het RDW bij het Centraal Justitieel Incassobureau terecht met een totale boetesom van bijna 5 miljoen.

Schorsen en autoverzekering

Staat je auto tijdelijk in de garage? Je kunt dan de autoverzekering, motorrijtuigenbelasting en verplichte APK tijdelijk stopzetten. Schors het kenteken dan via de RDW. Zorg bij verkoop of sloop voor een vrijwaringsbewijs via de koper of het sloopbedrijf en stuur deze naar de verzekeraar om boetes te voorkomen.

Is je auto total loss, maar wil je hem toch houden na reparatie? Een gerepareerde auto is wel verzekerd, maar je mag er ook dan niet meteen mee de openbare weg op. De auto moet eerst gekeurd worden en heeft dan een zogeheten WOK-status (Wacht Op Keuren) bij de RDW.

