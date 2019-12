Mogelijk verbod appen en bellen op de fiets

Nieuws|Mogelijk wordt het gebruik van de telefoon op de fiets verboden vanaf 1 juli 2019. Nu komen fietsers daar nog mee weg, tot frustratie van andere weggebruikers. Over een mogelijk verbod is al jaren discussie.

De discussie over zo'n verbod speelt al een paar jaar vanwege een verhoogd risico op ongelukken met fietsers. Het kabinet komt nu met een concreet voorstel om het gebruik van mobiele elektronische apparaten in het verkeer te verbieden. Telefoons maar ook camera’s, e-readers en tablets. Het verbod geldt voor zowel fietsers, bestuurders van trams en gehandicaptenvoertuigen die onderweg zijn.

Voor automobilisten, motorrijders en bromfietsrijders is er al een verbod. De boete die hierop staat is €160 (bromfietsers en scooters) en €230 voor automobilisten.

Schuld bij aanrijding

Als automobilist draai je altijd voor minstens 50% van de schade op bij een botsing met fietsers of voetgangers (zogeheten zwakkere verkeerdeelnemers). Ook als fietsers door rood rijden en de weg overslingeren, al hoef je dan minder te vergoeden. Met het verbod wordt gebruik van mobiele telefoons op de fiets harder bestraft.

Is een zwakkere verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, dan draai je als automobilist vaak voor alle schade op. Als je richting je autoverzekeraar aantoont dat je niets fout deed, zoals via getuigenverklaringen, dan verlies je geen premiekorting en schadevrije jaren ('no blame no claimregeling').

Praat mee

