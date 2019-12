Twee op de vijf consumenten met oudere auto blijft allrisk verzekerd

Voor de zekerheid

Ruim 3100 panelleden reageerden op de vraag of ze een auto van 6 jaar of ouder hebben die nog allrisk verzekerd is. Het is opvallend dat 38 procent daarvan 'ja' antwoordt op de vraag. Het is namelijk de vuistregel om de dekking na ongeveer 6 jaar om te zetten in de veel goedkopere beperkt cascodekking. Het grootste deel van de panelleden houdt de allriskdekking voor de zekerheid aan.

Autowaarde

Ook werd door een derde van de deelnemers als reden genoemd dat de auto nog steeds veel waard is. Daar zit wat in. Zonder allriskdekking draai je zelf op voor schade aan je auto die je hebt veroorzaakt. En dat kan je veel geld kosten. Heb je dat geld niet achter de hand, dan is een uitgebreidere allriskdekking tóch een uitkomst. Volgens Bovag blijken auto’s tegenwoordig ook langer hun waarde te behouden. Er kunnen dus goede redenen zijn om je allriskpolis langer aan te houden.

Hoger risico of hogere premie

Aan een allriskdekking hangt wel een hoger prijskaartje. Een WA-dekking scheelt je al snel de helft aan premie. De Consumentenbond adviseert om goed na te denken of de dekking van je autoverzekering past bij de waarde van je auto en bij de risico’s die je wilt en kunt lopen als je te maken krijgt met autoschade.

Ruim de helft van de respondenten aan onze poll met een auto van zes jaar of ouder heeft een autoverzekering met beperkt casco- of WA-dekking. In de Geldgids van februari 2018 verschijnt een artikel waarin we uitgebreid ingaan op de voor- en nadelen van het aanpassen van je autoverzekering.

