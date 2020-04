Verzekeraars coulant bij verlopen rijbewijs

Nu je rijbewijs verlengen is lastig. Je kunt hiervoor niet of beperkt bij de gemeente terecht. Ook kan er tot en met 28 april geen eventuele verplichte rijtest worden afgelegd via het CBR. Om die reden komt er een coulancebeleid voor verlopen rijbewijzen vanwege corona-maatregelen. Dat laten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Verbond van Verzekeraars weten.

Coulanceregeling vanwege corona-maatregelen

De coulance geldt voor rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Deze groep rijbewijshouders kan in Nederland met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot 1 juni 2020. Ze krijgen dan geen boete bij controle. Ook is er dekking op de autoverzekering, die bij een verlopen rijbewijs normaal gesproken vervalt. De coulanceregeling wordt zonodig verlengd.

De coulanceregeling geldt niet voor rijbewijzen die maar 1 tot 3 jaar geldig zijn. De verzekeringsdekking vanwege corona geldt in elk geval voor leden van het Verbond van Verzekeraars. Dit zijn 95% van de verzekeraars in Nederland, maar bijvoorbeeld Promovendum en National Academic zijn geen Verbondslid.

Rijbewijs online verlengen

In verschillende gemeenten kun je je rijbewijs online verlengen. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Zo moet je een identiteitsbewijs hebben met chip, de DigiDapp en daarnaast een Android smartphone of iPhone met NFC chip lezer.

Medische keuringen via het CBR, zoals verplicht voor 75-plussers, gaan momenteel wel door.

APK-keuring

APK-keuringen worden momenteel nog uitgevoerd. Wel gaat de RDW nu wel iets soepeler om met niet-gekeurde voertuigen. Als de APK op de auto (of een ander voertuig) is verlopen, dan mag je er niet mee de weg op. De auto mag dan tot 2 maanden na de vervaldatum zonder APK op de openbare weg staan. Hierna kun je een boete krijgen. De RDW controleert tijdelijk niet op overschrijding van die twee maanden vanwege het coronavirus. Je mag nog steeds niet de weg op met een verlopen APK.

Minder autorijden door corona

Rijd je nu veel minder kilometers met de auto? Kijk of dit scheelt voor de premie van de autoverzekering. Check ook of een andere verzekeraar goedkoper is en schroef eventueel ook je dekking terug.

De beste autoverzekering voor jou Bekijk snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Gebruik je de auto een tijdlang niet? Dan kun je het kenteken schorsen via de RDW. Dan stopt automatisch de APK-plicht en motorrijtuigenbelasting. De verzekering kun je ook tijdelijk stopzetten.