Bib expresso: review

Conclusie

De Bib expresso levert warm water voor het maken van een flesje en dat gaat makkelijk. Handig voor als je 's nachts een flesje wilt maken en daarvoor niet naar de keuken wilt lopen. Het opwarmen van potjes au bain marie kan handig zijn, maar omdat je de tijd en temperatuur niet kunt instellen moet je wel altijd controleren of het potje niet te heet of te koud is voor je kleintje.

Bediening

De bediening van de Bib Expresso is eenvoudig: je vult de zuigfles met de juiste hoeveelheid water en dit schenk je in het reservoir. Vervolgens druk je op de knop 'verwarmen' en je hebt na 30 seconden warm water (richttijd voor 240 ml).

Ondertussen vul je de fles met melkpoeder. Wanneer het water gereed is, hoor je drie piepjes. Het warme water tap je direct in de fles. Even schudden en klaar. Volgens fabrikant Bebea wordt het water verwarmd tot maximaal 37 °C, maar wij maten 37,6 °C. Test de temperatuur van het water dus voor de zekerheid eerst op je hand.

Potjes opwarmen

Je kunt het waterreservoir ook gebruiken om potjes au bain marie op te warmen. Als je wilt, kun je het reservoir hiervoor loskoppelen en afzonderlijk gebruiken; handig voor onderweg.

Je vult het reservoir tot het maximum met water en kiest optie 1 (voor kleine hoeveelheden en potjes op kamertemperatuur; circa 11 minuten)

Of ke kiest optie 2 (voor grote hoeveelheden en potjes uit de koelkast; circa 17 minuten)

Je kunt de tijd en temperatuur niet zelf instellen, dus controleer altijd of de inhoud van de potjes niet te koud of te warm is geworden.

Handig: aan de achterzijde van de Bib Expresso zit een bak om flessen in te bewaren of te steriliseren in de magnetron. De Bib Expresso is voorzien van een zelfreinigingsfunctie.

Bib Expresso versus magnetron

Je kunt een flesje natuurlijk ook opwarmen in de magnetron. Nadeel is dan dat het water niet gelijkmatig verwarmd wordt. Ook moet je bij elke hoeveelheid water uitvogelen welke instelling de juiste temperatuur oplevert, en vallen sommige flessen in de magnetron makkelijk om.

Evelien Mansens, moeder van een tweeling, vond de Bib Expresso dan ook een uitkomst: 'Ik gebruikte hem in eerste instantie alleen voor de nachtvoedingen, dan hoefden we niet naar beneden om de flesjes te maken. Maar we vonden het zo makkelijk dat we hem ook op andere momenten zijn blijven gebruiken.'

De Bib Expresso is onder andere verkrijgbaar bij Wehkamp, www.babypark.nl en www.babyzaak-online.nl.

Bib expresso: wat is de Bib Expresso?

Babymelk

De Bib Expresso verwarmt water tot de juiste temperatuur voor het maken van een flesje met babymelk. De melkpoeder moet je er zelf bij doen.

Au bain marie

Naast het opwarmen van melk kun je er ook au bain marie potjes mee opwarmen, en flesjes steriliseren.