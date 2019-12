Eerste indruk|Voor kinderen met een allergie is het aanbod aan snacks of tussendoortjes beperkt, maar maisboogies mogen meestal wel. Ze bevatten namelijk 100% mais en geen toegevoegd zout, additieven, lactose en gluten.

Maisboogies: review

Conclusie

Maisboogies zijn snacks die je met een gerust hart aan je kinderen kunt geven. Kleintjes vanaf 6 maanden weten al raad met de maisboogies. Het formaat is voor de kleine handjes precies goed, de boogies smelten als het ware in de mond en de kleintjes lijken ze nog lekker te vinden ook. Grotere kinderen (4 jaar en ouder) waren er minder dol op. Zij vinden de maisboogies vaak maar weinig smaak hebben.

Hoeveel mag je er eten?

Hoeveel maisboogies zijn geschikt als een tussendoortje? Ter vergelijking, de voedingswaarde van 5 maisboogies is vergelijkbaar met 1 grote rijstwafel of 1 soepstengel.

Verpakkingstabel klopt niet

De tabel op de verpakking klopt echter niet: 130 kcal is 19,5% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid (GDA) en niet 5%. Dit gaat overigens wel uit van de energiebehoefte van een volwassen vrouw (2000 kcal) en niet van die van een kind tussen de 1 en 3 jaar (1000 kcal). De fabrikant heeft aangegeven de tabel op de verpakking aan te passen.

Maisboogies: wat is het?

Voor wie is het geschikt?

Veel ouders vragen zich af wat voor snack of tussendoortje je een kind kan geven, veel snacks zijn te zout of te vet. En zeker als kinderen een intollerantie of allergie hebben is het aanbod beperkt. Maisboogies zijn snacks gemaakt van 100% maismeel. Ze zijn geschikt voor kinderen met een gluten, of lactose intollerantie. Ze bevatten geen toegevoegd zout, additieven, lactose en gluten.