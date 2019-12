Kinderzeep

Eerste indruk: Knetterzeep en SquidSoap

Conclusie

Beide producten vinden de kinderen leuk als ze deze voor het eerst proberen, maar de nieuwigheid is er al snel af en dan gaan de kinderen weer over tot de orde van de dag.

SquidSoap

Met SquidSoap stempelt het kind een verklikker op de hand die het pompje bedient. Op de ene hand heb je dan dus zeep en op de ander een stempelafdruk. Die stempelafdruk moet weg worden gewassen door het kind. In het begin deden kinderen dat wel, maar omdat de verklikker alleen aan de binnenkant van je hand zit, vergeten sommige kinderen daardoor juist de buitenkant ook te wassen.

Verder vond ons panel het een nadeel dat de stempel gemakkelijk uitdroogt als je vergeet het dopje er weer op te doen. Een van de panelleden constateerde na een paar dagen, dat als je de zeep een tijdje niet gebruikt, de stempel beschimmelt.

Chunckest die de zeep op de markt brengt heeft de flacon laten onderzoeken, het was de eerste melding. De schimmel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door voedselresten van fruit. De fabrikant bekijkt of hier in de toekomst iets op gevonden kan worden.

En de stempel liet ook makkelijk los. De distributeur heeft laten weten dat dit het geval was bij een deel van de productie en dat niet verkochte producten uit die serie inmiddels teruggestuurd zijn naar de fabriek en vervangen door nieuwe producten. De zeep leek wel beter schoon te wassen dan de knetterzeep, en heeft in dat opzicht wel de voorkeur.

De SquidSoap is te koop en ook online te bestellen bij verschillende drogisten voor ongeveer €4. Verkooppunten vind je op www.squidsoap.com. Let op: bij een online-bestelling komen meestal nog verzendkosten die ongeveer even hoog zijn als de aanschafprijs van het product zelf.

Knetterzeep

De knetterzeep is een handgel die te gebruiken is zonder water. Handig voor onderweg en leuk voor de kinderen want het kriebelt een beetje in je handen en - zoals de naam al zegt - het knettert behoorlijk. Het ruikt lekker fris. De kinderen in het panel vonden het echt geweldig. De bus was dan ook snel leeg, want de kinderen wilden het graag meerdere keren achter elkaar gebruiken. Daardoor wordt het ook wel een beetje een knoeiboel.

De ouders zijn minder enthousiast dan de kinderen want als je de zeep niet afspoelt zijn de handen eerst nog wel even plakkerig. En echt jammer is dat echt vieze handen niet goed schoon worden met de zeep zonder water.

De Knetterzeep is online te bestellen op de website van Knetterzeep voor €4, maar let op: daar komt nog €5,49 aan verzendkosten bij.

Bekijk ook: