BabymoovSmart Premium Care Audio Babyfoon

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Babymoov Smart Premium Care Audio Babyfoon is een babyfoon zonder camera. Op het display van de babyunit kun je de omgevingstemperatuur aflezen. Het is mogelijk om slaapliedjes af te spelen. Als extra heeft het een terugspreekfunctie. Handig is dat op de babyunit een nachtlampje zit. Je kunt meerdere babyunits koppelen aan de ouderunit. De ouderunit beschikt over temperatuurweergave. Je krijgt een waarschuwing als de temperatuur in de babykamer te hoog is. De ouderunit werkt (ook) op batterijen. Je ziet in de testresultaten o.a. ons oordeel voor gebruiksgemak en verbinding.