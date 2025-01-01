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ElroBabyfoon Monitor (BC3000)

Prijs niet beschikbaar

  • Soort babyfoon:  Babycam met schermpje en app
  • Uitbreidbaar:  Ja
  • Temperatuurweergave:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Geluid
Beeldkwaliteit
Bereik
Gebruiksgemak
Batterij ouderunit
Extra functies
Connectie
Degelijkheid constructie
Aandacht voor internetveiligheid

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Elro Babyfoon Monitor (BC3000) is een babyfoon met camera en app. Het is mogelijk om slaapliedjes af te spelen. Als extra heeft het een terugspreekfunctie. Handig is dat op de babyunit een nachtlampje zit. Je kunt meerdere babyunits koppelen aan de ouderunit. De ouderunit beschikt over temperatuurweergave. Je krijgt een waarschuwing als de temperatuur in de babykamer te hoog is. De ouderunit werkt (ook) op batterijen. Je kunt je kind in de gaten houden met de app: ELRO Babycam. Je ziet in de testresultaten o.a. ons oordeel voor gebruiksgemak en verbinding.

Samenvatting

Soort babyfoon
Babycam met schermpje en app
Uitbreidbaar
Temperatuurweergave
Terugspreekfunctie
Voice activated (VOX)
Schermgrootte
4,9 inch