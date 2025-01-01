MotorolaVM85 Connect

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Motorola VM85 Connect is een babyfoon met camera en app. Het is mogelijk om slaapliedjes af te spelen. Als extra heeft het een terugspreekfunctie. Handig is dat op de babyunit een nachtlampje zit. Je kunt meerdere babyunits koppelen aan de ouderunit. De ouderunit beschikt over temperatuurweergave. De ouderunit werkt (ook) op batterijen. Je kunt je kind in de gaten houden met de app: Motorola Nursery. Er wordt automatisch gecheckt of er updates zijn. Je ziet in de testresultaten o.a. ons oordeel voor gebruiksgemak en verbinding.