Tot welke leeftijd gebruik je een babyfoon?

Ruim de helft van de ondervraagden gebruikte de babyfoon totdat het kind zo'n 3 à 4 jaar oud was. Veelgenoemde redenen om er mee te stoppen, zijn:
Toch worden babyfoons ook tot op een latere leeftijd gebruikt. Onder de respondenten waren nog kinderen van 7, 8 en uiterlijk 9 jaar. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:
In eerste instantie gebruik je een babyfoon om je baby of dreumes in bed goed in de gaten te houden. Zo kun je snel reageren als dat nodig is. Maar als je kind ouder wordt, verandert dat.
Mogelijk kan een kind zelf uit bed komen en wil je in de gaten houden wat 'ie uitspookt. Dan kan het handig zijn om een babyfoon met camera een groter deel van de kamer te laten zien. Installeer de camera dan met grotere afstand tot het bedje.
Als je kind op de kamer is en jij als ouder in een andere ruimte, dan kan het fijn zijn om beide kanten op te kunnen praten. Dit kan met een terugspreekfunctie, wat op de meeste babyfoons zit. Maar een intercomfunctie gaat nog een stapje verder. De verbinding blijft dan open. Zo kunnen jullie tegelijk praten en horen. Dit kan bij een gewone terugspreekfunctie niet.