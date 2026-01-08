Tot welke leeftijd gebruik je een babyfoon?

Meestal tot 3 à 4 jaar

Ruim de helft van de ondervraagden gebruikte de babyfoon totdat het kind zo'n 3 à 4 jaar oud was. Veelgenoemde redenen om er mee te stoppen, zijn:

'Toen kon mijn kind zelf roepen of uit bed komen als er iets is.'

'Mijn kind kreeg tussen de 3 en 4 jaar een normaal slaapritme.'

'De dutjes stopten toen.'

Soms tot latere leeftijd handig

Toch worden babyfoons ook tot op een latere leeftijd gebruikt. Onder de respondenten waren nog kinderen van 7, 8 en uiterlijk 9 jaar. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

'Ik vind het nog een fijn idee om te kunnen kijken of horen als er iets is.'

'Als mijn kind ziek is.'

'De slaapkamer is te ver weg om geroep te horen.'

'Als we buiten gehoorafstand zitten, bijvoorbeeld bij de buren.'

'Ik wil niet steeds naar boven hoeven lopen als er iets is.'

'Om met mijn kind te kunnen praten via de babyfoon.'

Functie verandert op latere leeftijd

In eerste instantie gebruik je een babyfoon om je baby of dreumes in bed goed in de gaten te houden. Zo kun je snel reageren als dat nodig is. Maar als je kind ouder wordt, verandert dat.

Groter deel van de kinderkamer in beeld brengen

Mogelijk kan een kind zelf uit bed komen en wil je in de gaten houden wat 'ie uitspookt. Dan kan het handig zijn om een babyfoon met camera een groter deel van de kamer te laten zien. Installeer de camera dan met grotere afstand tot het bedje.

Communiceren met je kind

Als je kind op de kamer is en jij als ouder in een andere ruimte, dan kan het fijn zijn om beide kanten op te kunnen praten. Dit kan met een terugspreekfunctie, wat op de meeste babyfoons zit. Maar een intercomfunctie gaat nog een stapje verder. De verbinding blijft dan open. Zo kunnen jullie tegelijk praten en horen. Dit kan bij een gewone terugspreekfunctie niet.