Aerosleep: geen brandvertragers in onze matrassen

Hoe zit het precies met de waarschuwing?

De Europese waarschuwing werd afgelopen juli gepubliceerd naar aanleiding van de resultaten van een Luxemburgs onderzoek. Het onderzoek toonde aan dat in de peuterversie (70x140 cm) van de Aerosleep Evolution-matras het brandvertragingsmiddel TCPP zit. De veiligheidswaarschuwing heeft niet geleid tot een terugroepactie.

Veiligheidswaarschuwing onterecht volgens Aerosleep

Aerosleep heeft een verklaring gepubliceerd waarin zij stellen dat de veiligheidswaarschuwing onterecht is. Voor het Luxemburgse onderzoek zou een norm voor babyspeelgoed zijn gebruikt, en niet de norm voor babymatrassen. Bovendien, gaat de verklaring verder, staat het middel TCPP op de OEKO-TEX-lijst van toegestane middelen voor babymatrassen. Ook, stelt Aerosleep, was het gebruik van brandvertragers in babymatrassen noodzakelijk om te voldoen aan de norm voor brandveiligheid.

Geen brandvertragers meer in matrassen van Aerosleep

Ondanks dat Aerosleep het niet eens is met de strekking van de Europese veiligheidswaarschuwing, worden er sinds april 2018 geen brandvertragers meer gebruikt in de matrassen van Aerosleep. De reden daarvoor is volgens Aerosleep dat de nieuwe Europese veiligheidsnorm voor babymatrassen, die in 2017 is ingevoerd, het gebruik van brandvertragers niet verplicht stelt. Op de nieuwe matrasjes staat dat ze 'TCPP Free' zijn.

Aan de Consumentenbond belooft Aerosleep dat niet alleen deze nieuwe Aerosleep-matrasjes, maar ook de matrasjes waarin nog wel brandvertragers zitten volkomen veilig zijn voor baby's.

Is het Aerosleep-matrasje veilig?

De Europese veiligheidswaarschuwing voor het Aerosleep-matrasje is niet overgenomen door de veiligheidsautoriteiten van de landen waar het matrasje wordt verkocht. Je mag daaruit opmaken dat de Nederlandse overheid stelt dat het Aerosleep-matrasje veilig gebruikt kan worden. Alleen als bewezen is dat een product gevaar oplevert voor consumenten, is de fabrikant verplicht om het product terug te halen.

Aerosleep-matras toch liever niet gebruiken?

Wie liever geen Aerosleep-matrasje met brandvertragers wil gebruiken, kan de nieuwe TCPP-vrije variant waar op de verpakking staat dat het 'TCPP free' is. Omdat er voor de Aerosleep-matrasjes waarin wel TCPP is gebruikt geen terugroepactie is uitgevaardigd, kunnen consumenten niet zomaar het matrasje naar de winkel terugbrengen en hun geld terugvragen of het kosteloos ruilen voor de TCPP-vrije variant. Ze kunnen wel hun zorgen bij Aerosleep kenbaar maken en vragen wat de mogelijkheden zijn om een matrasje met TCPP te ruilen voor een TCPP-vrije variant.

Nieuwe veiligheidsnorm in onze test

Wij testten de babyversie (60 x 120 cm) van de Aerosleep Evolution in 2015. We hebben deze en andere matrasjes op diverse veiligheidsaspecten getest, maar niet op normoverschrijdingen van schadelijke stoffen.

Onze Duitse collega's van Stiftung Warentest doen dit wel, maar hebben in babymatrassen geen verontrustende vondsten gedaan. Binnenkort overleggen we met onze Europese collega's of we het testen op normoverschrijdingen van schadelijke stoffen in ons vaste testprogramma gaan opnemen.

Sinds dit voorjaar hebben wij de nieuwe Europese veiligheidsnorm voor babymatrassen opgenomen in ons vaste Testprogramma voor babymatrassen. Sommige babymatrassen zakken voor de nieuwe veiligheidstests.

Aerosleep-matrassen komend najaar getest

Later dit najaar testen we de Aerosleep-matrassen volgens ons nieuwe testprogramma. We verwachten de testresultaten begin december te kunnen publiceren.

