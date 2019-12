Splinternieuwe babymatrassentest

Nieuws|De Consumentenbond heeft zijn babymatrassentest helemaal vernieuwd. In 2017 is een nieuwe Europese veiligheidsnorm verschenen voor matrassen in babybedjes. De norm is niet verplicht, maar wij vinden veiligheid voor baby's zo belangrijk dat we besloten hebben om de nieuwe norm op te nemen in ons Testprogramma. Maar liefst 6 van de 13 geteste matrasjes zakken voor 2 of meer normtests. Andere matrasjes doen het zo goed dat we een nieuwe Beste uit de test hebben en een nieuwe Beste koop.

De Europese veiligheidsnorm EN 16890:2017 moet aantonen of een baby zich kan bezeren, beklemd raken of stikken in of aan onderdelen van het matrasje. Ook testen we of het matrasje niet te zacht is. Lees waarom en hoe we dit testen.

6 van de 13 dik onvoldoende

Het is niet verplicht om aan de Europese veiligheidsnorm te voldoen. Als dit wel zo was, dan zouden er maar liefst 7 van de 13 geteste matrasjes niet meer verkocht mogen worden. Deze matrasjes zakken allemaal voor een of meer van de veiligheidstests. Sterker nog: 6 van de 13 zakken voor 2 of meer onderdelen, en krijgen een dikke onvoldoende voor de veiligheidstest. Alleen alle matrasjes van IKEA en de Prolana Lara Plus kokosmatras slagen voor alle tests uit de Europese veiligheidsnorm.

Omdat de norm niet verplicht is en geen enkele van de matrasjes met een onvoldoende beweert wél aan de norm te voldoen, hebben we de 'gezakte' matrasjes niet nog extra afgewaardeerd. Wel haalt de normtest het testoordeel van veel matrasjes fors naar beneden.

Log in en bekijk welke matrasjes zakken voor de veiligheidstests.

Puntaftrek voor Angelcare en PurFlo

Ook nieuw is dat we matrasjes puntaftrek geven als er in de productinformatie claims staan die tegen de adviezen van het JGZ voor Veilig Slapen ingaan. Deze adviezen zijn erop gericht om de risico's op ongelukken en wiegendood zoveel mogelijk te beperken en we vinden dat fabrikanten van kinderproducten geen claims moeten doen die zulke adviezen tegenspreken. Op de verpakking van het Mykko Angelcare-matras en bij het Babypark PurFlo Slaapsysteem staan zulke claims, en daarom hebben we een rapportpunt afgetrokken van hun Testoordeel.

Zo laat je je baby Veilig Slapen.

We testen niet alleen de veiligheid, maar ook de ondersteuning en hoe goed het matrasje vocht en lucht doorlaat. En hoe makkelijk de tijk gewassen kan worden. Eén matras laat zo goed als geen vocht en lucht door en de hoes is na het wassen nauwelijks meer om het matrasje te krijgen.

De nieuwe test levert bovendien een compleet nieuwe Beste uit de Test én Beste Koop op.

Bekijk de testresultaten van onder andere: