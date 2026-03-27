IKEA vernieuwt assortiment babymatrassen

De IKEA-matrassen die wij in 2024 getest hebben, zijn niet meer te koop. Eén van die matrassen is de IKEA Krummelur. Die was heel lang Beste Koop. Maar de Krummelur die wij hebben getest is niet dezelfde als die nu in de winkel ligt. Daarom is de Krummelur geen Beste Koop meer. Bekijk de nieuwe Beste Koop bij de babymatrassen.

Zelfde namen, ander artikelnummer

De nieuwe babymatrassen hebben precies dezelfde namen als de oude matrassen:

Drömmande

Himlavalv

Jättetrött

Krummelur

Pelleplutt

Skönast

Wel hebben alle nieuwe matrassen een ander artikelnummer dan de oude versies. Daar kun je de nieuwe matrassen aan herkennen.

Nieuwe matrassen worden getest

De matrassen die nu te koop zijn bij IKEA hebben we nog niet getest. De nieuwe versies zijn nu in het lab om getest te worden. We verwachten dat we de testresultaten begin juni 2026 kunnen publiceren.

Testresultaten oude matrassen

Ben je ingelogd met het lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd? Bekijk dan de testresultaten van de oude IKEA-matrassen in onze Vergelijker.