IKEA vernieuwt assortiment babymatrassen

Noëlle van der Weel Expert babymatrassenGepubliceerd op:27 maart 2026
De IKEA-matrassen die wij in 2024 getest hebben, zijn niet meer te koop. Eén van die matrassen is de IKEA Krummelur. Die was heel lang Beste Koop. Maar de Krummelur die wij hebben getest is niet dezelfde als die nu in de winkel ligt. Daarom is de Krummelur geen Beste Koop meer. Bekijk de nieuwe Beste Koop bij de babymatrassen.
De nieuwe babymatrassen hebben precies dezelfde namen als de oude matrassen:
Wel hebben alle nieuwe matrassen een ander artikelnummer dan de oude versies. Daar kun je de nieuwe matrassen aan herkennen.
De matrassen die nu te koop zijn bij IKEA hebben we nog niet getest. De nieuwe versies zijn nu in het lab om getest te worden. We verwachten dat we de testresultaten begin juni 2026 kunnen publiceren.
