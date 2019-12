Verdeeldheid over winkeladvies babymatrassen

Nieuws|Consumenten zijn erg verdeeld over de kwaliteit van het advies over babymatrassen dat ze in winkels krijgen. De een gelooft heilig in de dure aanbevelingen van de winkel, maar velen kiezen liever op eigen intuïtie. Dat blijkt uit de reacties op een oproep via Facebook.

Aan een babymatras kun je ruim €200 uitgeven, maar je hebt er ook al een voor een paar tientjes. Krijg je in de winkel wel goed advies om een verstandige keus te kunnen maken? Dat vroegen we de volgers van Consumentenbond Baby & Kind op Facebook.

Veel volgers zeggen zich niet in de luren te laten leggen door verkooppraat, en bepalen liever zelf hun keus. De meesten daarvan kozen uiteindelijk voor een van de matrassen van IKEA. Diverse IKEA-babymatrassen komen inderdaad prima uit onze test, maar eentje doet het wat minder. Bij enkele IKEA-modellen kun je de tijk niet wassen.

Schuldgevoel aangepraat

Toch blijken er ook nog wel wat mensen gevoelig voor de adviezen in de winkel. Iemand verzucht: als aanstaande moeder wordt me bijna een schuldgevoel aangepraat met 'u wilt toch ook het beste voor uw kind? Dan moet u dít echt kopen hoor!'

Bekijk onze testresultaten voor een écht betrouwbaar advies voor de beste babymatrassen.

Ventilatie

Het merk dat winkels het vaakst aanbevelen volgens de reacties, is het populaire babymatrasmerk Aerosleep. Uit onze test blijkt inderdaad dat deze behoorlijk prijzige matrassen uitstekend ventileren, maar ook dat er veel goedkopere matrassen zijn die dit ook prima doen. In diverse reacties op de Facebook-oproep lezen we dan ook: 'Al die speciale mastrasjes en hoesjes is geldklopperij.'

Op de buik slapen

Verontrustend vinden we de reacties waarin ouders vertellen dat ze, dankzij de ventilerende eigenschappen van de Aerosleepmatras, met een gerust hart hun baby op de buik te slapen leggen. Dit druist volledig in tegen het advies van verloskundigen, kraamhulpen en instanties als het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid om je baby altijd op de rug te slapen te leggen.

Reactie Aerosleep

Ook Aerosleep zelf verklaart desgevraagd: 'Wij sluiten ons volledig aan bij de gangbare adviezen over veilig slapen, waaronder het advies om baby’s op hun rug te laten slapen. Concreet: rugligging is de enige veilige slaaphouding.' Op de eigen website herhaalt Aerosleep het deskundigenadvies om baby's wel regelmatig op de buik te leggen, maar uitsluitend als het kindje wakker is en onder constant toezicht van een volwassene.