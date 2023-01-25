Correcties Belastinggids 2023

Onjuiste percentages box 3

Op 15 maart 2023 zijn de definitieve percentages voor de belasting over het vermogen bekend gemaakt. Deze gaan in op 16 maart en gelden met terugwerkende kracht.

Het fictieve rentepercentage voor bank- en spaartegoeden is vastgesteld op 0,00% (Dit was 0,01%). En voor schulden bedraagt het fictieve rendementpercentage 2,28% (Dit was 2,46%). Voor beleggingen en andere bezittingen blijft het percentage 5,53%.

Mocht je al aangifte hebben gedaan, dan past de Belastingdienst de bedragen vanzelf aan in de definitieve aangifte. Maar we raden wel aan om nog een keer te kijken naar de optimale verdeling. Een andere uitkomst van box 3 kan zorgen voor een andere uitkomst in de optimale verdeling. Als dit leidt tot een andere uitkomst, mag je de aangifte opnieuw insturen. De Belastingdienst kijkt dan naar de laatste versie.

Verdelen gezamenlijke posten

In de belastinggids staat dat de Belastingdienst in bepaalde situaties een voorstel doet voor de optimale verdeling van de gezamenlijke posten. Helaas blijkt begin maart dat de optie in het aangifteprogramma niet goed werkt. In de aangifte was dit niet zichtbaar, maar in de gegevens die de Belastingdienst ontving bleek de verdeling niet goed gegaan te zijn. Daarom is deze mogelijkheid weer uit de aangifte gehaald. Iedereen moet toch weer zelf op zoek naar de meest optimale verdeling.

Heb je in de eerste dagen van maart deze optimale verdeling gebruikt? Dan neemt de Belastingdienst contact op als het niet goed is gegaan in je aangifte.

Ontwikkelingen box 3 heffing

Op onze speciale pagina vermelden we de ontwikkelingen rondom box 3 die van invloed zijn op je belastingaangifte over 2022.

Lees alles over: de ontwikkeling van de belasting over je vermogen.