Gewoonlijk betaalden deze consumenten na het eind van het jaar een paar honderd of een paar duizend euro belasting. Dit jaar krijgen consumenten niet alleen de aanslag over 2015 op hun bord, waarop ze gerekend hadden, maar daarbovenop ook alvast een voorlopige aanslag over 2016. De belastingdruk voor 2 jaar wordt nu in 1 keer op hun bord gelegd. Er mag in 2015 gespreid betaald worden, maar dan nog moet de belasting over 2 jaren (2015 en 2016) in 2016 betaald worden.

Ontbrekende berichtgeving

Een aantal consumenten is ook verontwaardigd dat de Belastingdienst hen niet van te voren heeft geïnformeerd dat deze opeenstapeling van belastingheffing eraan zat te komen. Het ophoesten van zo’n bedrag is niet altijd gemakkelijk en sinds het bestaan van MijnBerichtenbox is het eenvoudig om informatie toe te zenden.

Mag dit wel?

De bellers vroegen ons of de Belastingdienst die voorlopige aanslag over 2016 nu al wel mag opleggen. Dat mag inderdaad en het is zelfs te verwachten dat er volgend jaar weer een vergelijkbaar aantal mensen een voorlopige aanslag krijgt zonder daarom verzocht te hebben. Er is inmiddels in de Tweede Kamer wel een motie aangenomen (ingediend door Pieter Omtzigt, CDA). De Tweede Kamer verwacht dat de Belastingdienst mensen voortaan vooraf informeert als er bij hen zo’n opeenstapeling van heffingen aan dreigt te komen. Bovendien moet er voortaan alleen betaling in termijnen worden voorgesteld. Op dit moment wordt de mogelijkheid tot gespreide betaling wel aangeboden, maar wordt er in eerste instantie een totaalbedrag genoemd dat in een keer betaald dient te worden.

Tip: wijzigen

Soms zijn de voorlopige schattingen niet in overeenstemming met je eigen verwachtingen over je inkomsten voor 2016. Ze zijn bijvoorbeeld op een oud jaar gebaseerd. Je kunt een nieuwe voorlopige aanslag wijzigen door in te loggen op website van de Belastingdienst en een wijziging van de voorlopige aanslag in te dienen.

Verzoek om uitstel van betaling

Kun je de (dubbele) aanslag niet betalen? Dan kun je bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Wanneer je al een betalingsregeling hebt, moet je ook direct contact opnemen met de Belastingdienst om nieuwe afspraken te maken.

Lees ook: