Bankadvies vanuit huis

Nieuws|Hypotheekadvies of bijvoorbeeld een nieuw bankpasje aanvragen kan bij steeds meer Rabobanken via hun virtuele kantoor.

Hypotheekadvies of bijvoorbeeld een nieuw bankpasje aanvragen kan bij steeds meer Rabobanken via hun virtuele kantoor. Via de webcam en een spraakverbinding helpt een bankmedewerker je verder. Handig voor wie geen tijd of zin heeft om zelf bij de bank langs te gaan.

In het virtuele kantoor kun je terecht met diverse bankvragen. Besluit je om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten dan is nog wel een handtekening vereist, maar zelfs die kun je veelal thuis zetten.

Aanvulling

De Rabobank benadrukt dat het niet de bedoeling is om met het virtuele kantoor de bankfilialen te vervangen. 'Het is een aanvulling op onze dienstverlening', aldus een woordvoerder.

Inmiddels hebben 25 Rabobanken een virtueel kantoor.