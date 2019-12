Nieuws|Rabobank liet hun klanten onlangs weten dat ze vanaf 1 juli bij steeds meer parkeerautomaten en tolwegen kunnen betalen zonder hun pincode in te toetsen. Bij andere banken was dit al langer mogelijk.

Hoewel alle bankpassen (die van de Rabobank na 1 juli 2013) geschikt zijn voor betalen zonder pincode bij parkeerautomaten, kan het nog lang niet overal. Gemeenten moeten namelijk eerst overgaan op deze manier van betalen en de parkeerautomaten aanpassen.

Aangepast

Het is de verwachting dat veel parkeerautomaten in de komende jaren worden aangepast. Parkeerautomaten zijn nu namelijk nog al eens het doelwit van skimmers, omdat de pas nog helemaal in de automaat ingevoerd wordt. Hierdoor is het mogelijk om de gegevens van de magneetstrip te kopiëren. Zonder pincode hebben skimmers echter niets aan deze gegevens en heeft skimmen dus geen zin.

Misbruik

Pinnen zonder gebruik van de pincode kan alleen bij parkeerautomaten, met een maximum van €50, en tolwegen tot maximaal €100. Hierdoor is de kans op misbruik beperkt. Mocht er toch sprake zijn van misbruik, dan vergoedt de bank de schade. Voorwaarde is wel dat je je aan de (product)voorwaarden hebt gehouden. Zo moet je diefstal of verlies altijd zo snel mogelijk bij de bank melden.