Buitenlandse overboeking via bank duur

Nieuws|Een overboeking naar het buitenland via je eigen bank is vaak duurder dan wanneer je een alternatief zoals TransferWise of Revolut gebruikt. Bovendien zijn de kosten bij een bank vooraf vaak niet duidelijk

Geld overmaken naar het buitenland of betalen in vreemde valatua kost altijd geld als je dat doet buiten het Sepa-gebied. Onder Sepa vallen alle landen in de EU, Zwitserland, Monaco, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Praktijkproef

Als je via je eigen bank betaalt, zijn die kosten vaak veel hoger dan via een alternatief zoals PayPal,Revolut of TransferWise. Dat blijkt uit een praktijkproef van de Consumentenbond. De kosten verschillen per bank en zijn vaak een vast bedrag, variërend van €7 tot €15, of een percentage van het bedrag dat je overboekt. Daarnaast heb je ook nog te maken met een wisselkoers en een koersopslag. Bunq is de enige bank die waar deze buitelandse overboekingen níet mogelijk zijn en je direct doorverwijst naar partijen zoals PayPal en TransferWise.

Bij de praktijkproef maakten we een bedrag van 50 Britse ponden over naar een Engelse betaalrekening van onze collega's van de consumentenorganisatie Which. Knab was veruit de duurste optie en Revolut de goedkoopste: het verschil was ruim €15.

Vooraf onduidelijk

De kosten zijn bij de bank niet alleen hoog, maar vooraf vaak ook onduidelijk. Bij geen enkele bank weet je vóórdat je daadwerkelijk gaat overboeken wat het precies kost. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld TransferWise waar je online direct ziet wat het kost én wat de ontvanger precies krijgt. Ook handig bij Transferwise: je kunt het bedrag invullen dat de ontvanger krijgt. Deze service bieden banken niet. Het is voor consumenten dus lastig de kosten te vergelijken.

De Consumentenbond roept banken op om voordat je inlogt en de overboeking doet, duidelijk te zijn over wat het precies kost. Ook raden we aan om om alternatieven zoals PayPal (niet met een creditcard, want dan is het veel duurder), Revolut of TransferWise te gebruiken. Vergelijk wel vooraf welke optie het goedkoopst is, want dat kan per munteenheid verschillen.

Meer transparantie

TransferWise voert campagne voor meer transparantie bij buitenlandse overboekingen en schreef een brief aan de Minister van Financiën met verzoek om voorstellen van de Europese Commissie te ondersteunen.

BEUC, de overkoepelende Europese consumentenorganisatie waar ook de Consumentenbond bij aangesloten is, pleit ook voor meer transparantie. De organisatie wil ook meer duidelijkheid over de koersopslagen die bij banken, hotels en winkels in rekening brengen, als je afrekent in je eigen valuta (euro) in plaats van lokale valuta.

