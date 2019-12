Direct overboeken in loop van 2018 mogelijk

Nieuws|Realtime betalingen moeten in de loop van 2018 mogelijk zijn in Nederland. Je kunt dan op elk moment van de week bedragen overmaken, die direct op de rekening van de ontvanger staan. Dat zei bestuursvoorzitter Maurice Oostendorp van de Volksbank naar aanleiding van een vraag van de Consumentenbond.

De Volksbank (SNS, ASN en RegioBank) is samen met andere Nederlandse banken bezig met een technologie om directe overboekingen (realtime') mogelijk te maken.

Op dit moment worden betalingen ’s avond en in het weekend niet verwerkt, doordat het Europese verwerkingsplatform dan stilligt. De Consumentenbond krijgt hier regelmatig vragen en klachten over.

Mevrouw Wassenaar mailde ons bijvoorbeeld: 'Het is mij een doorn in het oog dat de banken vrijdagmiddag na 3 uur onderling geen overschrijvingen meer doen. En dat in het digitale tijdperk. Het hele weekend ligt alle betaalverkeer stil. Dat is toch niet meer van deze tijd? Als je onverwacht rood komt te staan, sta je dat meteen het hele weekend. Het geld van een pinbetaling of overschrijving kan wél afgeschreven worden. Pure diefstal!'

‘Er zijn technieken om dat te omzeilen’, aldus Oostendorp tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers van de Volksbank. Een overboeking van de ene naar de andere bank in het weekend bijvoorbeeld wordt dan ‘gewoon’ door beide banken doorgevoerd, waarna de onderlinge verrekening tússen de 2 banken later plaatsvindt.

Oproep Consumentenbond om vaart te maken

Er wordt in ons land al sinds 2015 gewerkt om directe betalingen mogelijk te maken. Lange tijd zag het ernaar uit dat het tot mei 2019 zou duren voor je daar als consument van zou kunnen profiteren. Vorig jaar werd duidelijk dat het technisch al mogelijk is. Sindsdien roept de Consumentenbond banken op om vaart te maken met direct betalen.

Bestaande initiatieven

Klanten van Delta Lloyd en Ohra kunnen al enige tijd direct spaargeld overmaken naar een betaalrekening bij ABN Amro, ING, Rabobank of SNS. Ook de mobiele betaalapp Sowdan en online bank Bunq bieden nu al realtime betalingen (ook wel ‘instant payments’) aan.

In de toekomst een Europees platform

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een Europees platform komt (TIPS), dat betaaldienstverleners in staat moet stellen om binnen Europa op ieder moment realtime banktransacties te verwerken.

Bron: de Volksbank/ECB/Consumentenbond

