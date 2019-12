Handsfree bankieren met ING

Nieuws|Vanaf half september kunnen klanten van ING via de mobiel bankieren app geld overmaken of hun saldo opvragen door middel van hun stem.

ING introduceert Inge. Met Inge kunnen klanten van ING mobiel bankieren met stembediening. De bank is daarmee de eerste in Europa en zegt in te spelen op de trend dat het bedienen van apparaten met de stem steeds gebruikelijker wordt. Het gebruik van de stem is een alternatief voor het gebruik van een touchscreen.

Twee fasen

Handsfree bankieren wordt in twee fasen geïntroduceerd. In de eerste fase kunnen alle ING-klanten die mobiel bankieren hun saldo opvragen en geld overboeken met hun stem. Dit is vanaf half september (bij de eerste volgende update van de app) mogelijk. Inloggen en het autoriseren van betalingen gebeurt nog met de mobiele pincode.

ING verwacht later dit jaar (de tweede fase) ook inloggen en het autoriseren van betalingen met de stem te introduceren. Deze tweede fase is ingewikkelder, omdat er dan gewerkt moet worden met stemidentificatie. Dat is bij de eerst fase niet nodig, omdat je altijd eerst moet inloggen met je mobiel pincode.

Veiligheid handsfree bankieren

Volgens ING is het gebruik van stemtechnologie veilig. Elke stem heeft unieke eigenschappen en zo is het niet mogelijk in te loggen met de stem van iemand anders. Er worden ook nog andere veiligheidsmiddelen gebruikt. Als je geld wilt overmaken naar iemand buiten je adresboek, moet je bijvoorbeeld een extra zin uitspreken. Deze combinatie maakt handsfree bankieren veilig, aldus ING.

Om mobiel bankieren veilig te houden, golden altijd al lagere limieten voor het overboeken van geld dan bij internetbankieren. Ook kun je niiet altijd naar alle rekenignummers geld overboeken, maar bijvoorbeeld alleen naar rekeningnummer uit je adresboek of waarnaar je het afgelopen jaar al iets hebt overgeboekt.

ING klanten kunnen vanaf de komende update van de app gebruik maken van Inge. Je krijgt automatisch melding als een update van de app beschikbaar is.

Bron: ING