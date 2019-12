ING verhoogt kosten betaalpakketten per 1 januari 2018

Tot 21% meer betalen

ING-klanten gaan volgend jaar gemiddeld 8% meer betalen meer betalen voor hun betaalrekening. Sommige klanten kunnen tot wel 21% meer betalen. Dit blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond.

De Consumentenbond berekent de kosten voor betaalrekeningen op basis van verschillende profielen. De daadwerkelijke kosten zijn namelijk afhankelijk van of je:

1 of 2 betaalpas hebt;

wel of geen creditcard(s) hebt;

vaak buiten eurolanden reist;

papieren afschriften wilt ontvangen;

nog gebruikmaakt van overschrijvingskaarten;

wel eens rood staat.

De fikse prijsstijging komt omdat de bank om te beginnen de vaste kosten van de pakketten verhoogt met bijna 7% (OranjePakket) tot bijna 10% (BetaalPakket). Andere kosten zijn:

€12 per jaar in 2018 (was €9.60) voor het eens per 2 weken ontvangen van afschriften.

Overigens is dit gratis voor klanten met Basis-, Betaal- of RoyaalPakket die geboren zijn op of voor 1 januari 1941.

€7.50 (was €5) per set van 20 overschrijvingskaarten (alleen voor OranjePakket).

€5 (was €2.50) per set van 20 verzendenveloppen (alleen voor OranjePakket).

De koersopslag voor betalen en geld opnemen met je betaalpas wordt 1,1% (ipv 1%).

De koersopslag voor betalen en geld opnemen met je creditcard wordt 2% (ipv 1,75%).

Andere banken

Of ING duur wordt in vergelijking met andere banken kunnen we nu nog niet zeggen. Andere banken hebben nog geen prijsstijging bekend gemaakt. Vaak verhogen banken de kosten per 1 januari, maar niet altijd. Onlangs verhoogden RegioBank en Bunq nog de kosten van hun betaalrekenigen.

Als andere banken hun kosten níet verhogen zou ING in 2018, volgens onze berekeningen, minder vaak tot de goedkoopste opties behoren dan in 2017.

ING-klanten kunnen wel al bekijken welk pakket binnen ING de goedkoopste optie voor hun is. Daarbij moeten ING-klanten met een oud pakket én een gezamenlijke rekening opletten dat bij een OranjePakket een tweede betaalpas verplicht is als je een gezamenlijke rekening hebt waardoor de kosten hoger zijn (€18.60 voor het pakket + €12 voor de tweede betaalpas).

