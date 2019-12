Gratis inzage BKR-registraties in 2018

Nieuws|Sinds eind mei 2018 is het opvragen van je eigen gegevens bij het het Bureau Kredietregistratie (BKR) gratis.

Update 1 mei 2019: BKR zwicht voor kritiek

Consumenten kunnen voortaan onbeperkt online hun BKR-gegevens opvragen, zonder kosten. Ter identificatie gebruikt het BKR het iDIN-systeem, waarmee consumenten zich kunnen identificeren met behulp van hun bank.

Het BKR komt hiermee tegemoet aan kritiek van de Autoriteit Persoonsgevens op de omslachtige manier waarop consumenten hun gegevens konden inzien. Dit kan sinds vorig jaar eenmaal per jaar gratis, maar daarvoor gold een lange wachttijd en moesten consumenten een kopie van hun paspoort opsturen.

Eerst zelf naar Tiel

De Consumentenbond pleitte al eerder voor gratis toegang. Eerder kostte een schriftelijke inzage nog minimaal €4,95. Inclusief de kosten voor bezorging betaalde je dan minstens €8,15 (ophalen op het postkantoor) tot €12,70 (thuisbezorgen). Voor een gratis inzage moest je tot 2018 zelf naar het BKR in Tiel afreizen.

5 jaar geregistreerd

Sinds 1 december 2016 worden alle kredieten vanaf €250 (zoals roodstand op de betaalrekening) en met een looptijd van langer dan 1 maand geregistreerd. Registraties bestaan 5 jaar en kunnen flinke problemen opleveren bij het afsluiten van leningen en kredieten, zoals een hypotheek. Dat hangt af van het acceptatiebeleid van kredietverstrekkers.

Te lange notering

De duur van zo’n notering is 1 van de punten waarover de Consumentenbond verder met het BKR in gesprek wil gaan. Dijsselbloem ziet nu weinig in een kortere termijn, omdat een langere betaalgeschiedenis een vollediger beeld van de betaalmoraal zou geven. Bovendien kan een kredietverstrekker ondanks een oudere BKR-registratie zelf besluiten om toch een lening aan te bieden, aldus de minister.

Het BKR komt mogelijk eind dit jaar wel met een ‘pragmatische’ werkwijze, waarbij onterechte BKR-registraties eenvoudig en zonder rechter kunnen worden verwijderd.

Het BKR

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht leningen te registreren bij het BKR. Het is de bedoeling om daarmee problematische schulden bij consumenten te voorkomen en van financiële risico’s van de aanbieders te beperken. Er zijn ruim 10,5 miljoen mensen geregistreerd. Jaarlijks wordt er zo’n 100.000 keer inzage gevraagd in gegevens.

Lees ook