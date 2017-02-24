ING verlaagt limiet voor rood staan niet

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:24 februari 2017
De Consumentenbond vroeg banken de limiet voor rood staan te verlagen, zodat consumenten die geen BKR-registratie willen toch gebruik kunnen maken van deze faciliteit, omdat ze bijvoorbeeld incidenteel rood staan. Rood staan zonder BKR-registratie is bij sommige banken (ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos Bank) namelijk niet mogelijk.
Alleen ING gaf aan de mogelijkheid te onderzoeken, maar past het uiteindelijk helaas niet aan. De enige manier om geen registratie te krijgen blijft dus je kredietfaciliteit opzeggen. Dit geldt ook voor klanten van ABN Amro, Rabobank en Triodos Bank.
Bij ASN (€200), RegioBank en SNS (beide €100) is het wél mogelijk je limiet te verlagen naar een bedrag onder de €250.
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