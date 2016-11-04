Rood staan zonder BKR-registratie niet bij alle banken mogelijk

Ingrid Zuurmond Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:29 november 2016
Vanaf 1 december worden alle kredieten vanaf €250 met een looptijd van langer dan één maand geregistreerd bij het BKR. Veel consumenten krijgen door deze aangescherpte regels een registratie, terwijl er niets aan hun roodstand verandert. Wie geen registratie wenst, moet zijn kredietfaciliteit beëindigen of aanpassen.
Wanneer krijg je géén BKR-registratie bij roodstand (vanaf 1 december)? Als je met je bank hebt afgesproken dat:
Bij sommige banken is de enige optie dan je krediet beëindigen, terwijl je bij andere je limiet kunt verlagen of helemaal geen registratie krijgt.
|ABN Amro (Privélimiet Plus)
|de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en de looptijd is langer dan een maand)
|ASN Bank
|je kunt je limiet verlagen tot €200
|bunq
|rood staan niet mogelijk
|ING (Kwartaallimiet)
|de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben)
|Knab
|nooit een BKR-registratie omdat je 1x per maand het hele bedrag dat je rood staat moet aflossen en je een positief saldo op een tegenrekening moet hebben
|Rabobank (Rabo Kort Roodstaan)
|de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben)
|RegioBank
|je kunt je limiet verlagen tot €100
|SNS
|je kunt je limiet verlagen tot €100
|Triodos Bank
|de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en de looptijd is langer dan een maand)
Wijzigingen van de limiet en beëindigen kan bij de meeste banken via internetbankieren. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van je bank.
De Consumentenbond vindt dat alle banken de mogelijkheid moeten bieden om rood te staan zonder BKR-registratie, bijvoorbeeld door voor een lager limiet (€250 of minder) te kiezen.
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