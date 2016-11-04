Rood staan zonder BKR-registratie niet bij alle banken mogelijk

Vanaf 1 december worden alle kredieten vanaf €250 met een looptijd van langer dan één maand geregistreerd bij het BKR. Veel consumenten krijgen door deze aangescherpte regels een registratie, terwijl er niets aan hun roodstand verandert. Wie geen registratie wenst, moet zijn kredietfaciliteit beëindigen of aanpassen.

Voorkom BKR-registratie

Wanneer krijg je géén BKR-registratie bij roodstand (vanaf 1 december)? Als je met je bank hebt afgesproken dat:

je €250 of minder rood kunt staan;

je elke maand een keer een positief saldo hebt.

Bij sommige banken is de enige optie dan je krediet beëindigen, terwijl je bij andere je limiet kunt verlagen of helemaal geen registratie krijgt.

De mogelijkheden per bank

ABN Amro (Privélimiet Plus) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en de looptijd is langer dan een maand) ASN Bank je kunt je limiet verlagen tot €200 bunq rood staan niet mogelijk ING (Kwartaallimiet) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben) Knab nooit een BKR-registratie omdat je 1x per maand het hele bedrag dat je rood staat moet aflossen en je een positief saldo op een tegenrekening moet hebben Rabobank (Rabo Kort Roodstaan) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben) RegioBank je kunt je limiet verlagen tot €100 SNS je kunt je limiet verlagen tot €100 Triodos Bank de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en de looptijd is langer dan een maand)

Wijzigingen van de limiet en beëindigen kan bij de meeste banken via internetbankieren. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van je bank.

De Consumentenbond vindt dat alle banken de mogelijkheid moeten bieden om rood te staan zonder BKR-registratie, bijvoorbeeld door voor een lager limiet (€250 of minder) te kiezen.

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