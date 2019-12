Rood staan zonder BKR-registratie niet bij alle banken mogelijk

ABN Amro (Privélimiet Plus) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en de looptijd is langer dan een maand)

ASN Bank je kunt je limiet verlagen tot €200

bunq rood staan niet mogelijk

ING (Kwartaallimiet) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben)

Knab nooit een BKR-registratie omdat je 1x per maand het hele bedrag dat je rood staat moet aflossen en je een positief saldo op een tegenrekening moet hebben

Rabobank (Rabo Kort Roodstaan) de enige optie is je krediet beëindigen (minimale limiet is €500 en je moet eens per 3 maanden een positief saldo hebben)

RegioBank je kunt je limiet verlagen tot €100

SNS je kunt je limiet verlagen tot €100