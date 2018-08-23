Makkelijker geld terugvragen met betaalapp

De meerderheid van de respondenten (72%) gebruikt de app Tikkie, 15% de app van de eigen bank en 13% gebruikt geen betaalapp om een betaalverzoek te versturen.

34% van de 348 enquêteerden die een betaalapp gebruikt, doet dat meerdere keren per maand.

Redenen om een app te gebruiken voor een betaalverzoek

Op de vraag ‘Waarom gebruik je deze app?’ waren meerdere antwoorden mogelijk. De hoogst scorende reden (92%) is dat het een makkelijke manier is om geld terug te vragen. De volgende reden (64%) is dat je eenvoudig geld over kunt maken met een betaalapp.

Een aantal quotes van de ondervraagden: