Makkelijker geld terugvragen met betaalapp

Nieuws|Onlangs vulden 406 consumenten een korte vragenlijst in via het forum van de Consumentenbond over het gebruik van betaalapps. Maar liefst 92% van de 348 respondenten die een betaalapp gebruikt, doet dat omdat het een makkelijke manier is om geld terug te vragen.

De meerderheid van de respondenten (72%) gebruikt de app Tikkie, 15% de app van de eigen bank en 13% gebruikt geen betaalapp om een betaalverzoek te versturen.

34% van de 348 enquêteerden die een betaalapp gebruikt, doet dat meerdere keren per maand.

Redenen om een app te gebruiken voor een betaalverzoek

Op de vraag ‘Waarom gebruik je deze app?’ waren meerdere antwoorden mogelijk. De hoogst scorende reden (92%) is dat het een makkelijke manier is om geld terug te vragen. De volgende reden (64%) is dat je eenvoudig geld over kunt maken met een betaalapp.

Een aantal quotes van de ondervraagden:

‘Ik vraag nu vrienden om te delen in kosten voor bijvoorbeeld een bloemetje voor een zieke’.

‘Je kunt geen fouten maken in het overnemen van iemands bankgegevens, dus zekerheid dat het geld gewoon aankomt’.

‘Leuke manier om je geld terug te vragen’.

